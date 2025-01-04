«Γκάζωσε» στην τρίτη περίοδο και έφυγε νικητής από το «Nick Galis Hall» για τη 13η αγωνιστική της Stoiximan GBL ο Ολυμπιακός.

Ο Άρης μπήκε δυναμικά στο ματς και έβαλε δύσκολα στους «ερυθρόλευκους» στο πρώτο ημίχρονο, όταν βρέθηκε να προηγείται μέχρι και με διαφορά 8 πόντων (36-28), όμως στη συνέχεια η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα βελτίωσε κατακόρυφα την άμυνά της και βρήκε τις λύσεις στις επιθέσεις της, καταφέρνοντας τελικά να φτάσει με άνεση στη νίκη με 88-77.

Έτσι, ο Ολυμπιακός βελτίωσε το ρεκόρ του σε 12-1 και πλέον στρέφει την προσοχή του στην εντός έδρας αναμέτρησή του με την Μπάγερν Μονάχου (10/1, 21:15) για την 20η αγωνιστική της Ευρωλίγκας, πριν φιλοξενήσει την Καρδίτσα για το πρωτάθλημα, ενώ ο Άρης έπεσε στο 4-9 και παρέμεινε στα χαμηλά της βαθμολογίας. Η ομάδα του Καστρίτη θα δοκιμαστεί στην έδρα της Τσεντεβίτα (8/1, 19:45) για το EuroCup, ενώ για την επόμενη αγωνιστική του πρωταθλήματος θα παίξει στην Πάτρα με τον Προμηθέα.

Κορυφαίοι για τον Ολυμπιακό στην αναμέτρηση ήταν οι Βεζένκοφ (22π), Πίτερς (18π) και Παπανικολάου (12π), ενώ για τον Άρη ξεχώρισαν Χοτζ (23π με 5/7 τρίποντα και 5 κλεψίματα) και Κούπερ (17π, 4 ασίστ).

Πηγή: skai.gr

