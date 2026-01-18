Λογαριασμός
Τα πρώτα «πράσινα» κλικ του Αντίνο: Η άφιξη της σπουδαίας μεταγραφής του Παναθηναϊκού

Ο Σαντίνο Αντίνο πάτησε Ελλάδα και αναμένεται να ανακοινωθεί από τον Παναθηναϊκό, με τον νεαρό μεσοεπιθετικό να βγάζει τις πρώτες «πράσινες» φωτογραφίες  

Η μεταγραφική βόμβα του Παναθηναϊκού είναι γεγονός, με τους «πράσινους» να πυροδοτούν την πιο ακριβή μεταγραφή της ιστορίας τους.

Ο Σαντίνο Αντίνο προσγειώθηκε στο «Ελ. Βενιζέλος», με πλήθος κόσμου και δημοσιογράφων να τον περιμένουν καρτερικά για τις πρώτες του δηλώσεις επί ελληνικού εδάφους.

Ο νεαρός Αργεντινός έρχεται για να προστεθεί άμεσα στο ρόστερ του Ράφα Μπενίτεθ, με στόχο να ενισχύσει την επιθετική γραμμή του Παναθηναϊκού, με το «τριφύλλι» να καταβάλλει στην Κρουζ Αζούλ ποσό άνω των οκτώ εκατομμυρίων ευρώ.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Σαντίνο Αντίνο Παναθηναϊκός
