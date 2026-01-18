Η μεταγραφική βόμβα του Παναθηναϊκού είναι γεγονός, με τους «πράσινους» να πυροδοτούν την πιο ακριβή μεταγραφή της ιστορίας τους.

Ο Σαντίνο Αντίνο προσγειώθηκε στο «Ελ. Βενιζέλος», με πλήθος κόσμου και δημοσιογράφων να τον περιμένουν καρτερικά για τις πρώτες του δηλώσεις επί ελληνικού εδάφους.

Ο νεαρός Αργεντινός έρχεται για να προστεθεί άμεσα στο ρόστερ του Ράφα Μπενίτεθ, με στόχο να ενισχύσει την επιθετική γραμμή του Παναθηναϊκού, με το «τριφύλλι» να καταβάλλει στην Κρουζ Αζούλ ποσό άνω των οκτώ εκατομμυρίων ευρώ.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.