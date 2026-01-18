Λογαριασμός
Ακραίο: Η επιθυμία του Ροναλντίνιο να χτίσει... σήραγγα για να πηγαίνει σε νυχτερινό κλαμπ

Μια ιδιαίτερη ιστορία με πρωταγωνιστή τον θρυλικό Ροναλντίνιο και την εξωγηπεδική του ζωή έχει δει το φως της δημοσιότητας

Ροναλντίνιο

Τι κι αν ο Ροναλντίνιο, ένας θρύλος του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, έχει αποσυρθεί από την ενεργό δράση εδώ και αρκετά χρόνια, ακόμα και σήμερα, βγαίνουν απίθανες ιστορίες στις οποίες πρωταγωνιστούσε ο ίδιος. Και όχι, η αναφορά δεν γίνεται για τα πεπραγμένα του εντός αγωνιστικού χώρου, αλλά για την εξωγηπεδική του ζωή.

Ο Βραζιλιάνος μάγος όσο αγαπούσε το ποδόσφαιρο, άλλο τόσο είχε αδυναμία και στη νυχτερινή διασκέδαση. Τόσο που, σύμφωνα με ανθρώπους του κύκλου του, είχε εκφράσει μια ακραία επιθυμία που δύσκολα έχει ακούσει ποτέ ξανά κανείς.

Συγκεκριμένα, την περίοδο που φορούσε τη φανέλα της Φλαμένγκο τη σεζόν 2011-12 ήθελε να χτίσει μια σήραγγα ώστε να μπορεί να πηγαίνει στο νυχτερινό κέντρο απέναντι από το σπίτι του, χωρίς να τον βλέπουν οι δημοσιογράφοι! Ωστόσο, του αρνήθηκαν την άδεια και έτσι δεν θα κατάφερε να υλοποιήσει το παράξενο σχέδιό του.

