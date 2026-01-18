Τι κι αν ο Ροναλντίνιο, ένας θρύλος του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, έχει αποσυρθεί από την ενεργό δράση εδώ και αρκετά χρόνια, ακόμα και σήμερα, βγαίνουν απίθανες ιστορίες στις οποίες πρωταγωνιστούσε ο ίδιος. Και όχι, η αναφορά δεν γίνεται για τα πεπραγμένα του εντός αγωνιστικού χώρου, αλλά για την εξωγηπεδική του ζωή.

Ο Βραζιλιάνος μάγος όσο αγαπούσε το ποδόσφαιρο, άλλο τόσο είχε αδυναμία και στη νυχτερινή διασκέδαση. Τόσο που, σύμφωνα με ανθρώπους του κύκλου του, είχε εκφράσει μια ακραία επιθυμία που δύσκολα έχει ακούσει ποτέ ξανά κανείς.

Συγκεκριμένα, την περίοδο που φορούσε τη φανέλα της Φλαμένγκο τη σεζόν 2011-12 ήθελε να χτίσει μια σήραγγα ώστε να μπορεί να πηγαίνει στο νυχτερινό κέντρο απέναντι από το σπίτι του, χωρίς να τον βλέπουν οι δημοσιογράφοι! Ωστόσο, του αρνήθηκαν την άδεια και έτσι δεν θα κατάφερε να υλοποιήσει το παράξενο σχέδιό του.

Cuando Ronaldinho jugaba en Flamengo quiso construir un túnel, para ir a la discoteca que estaba frente a su casa sin que lo vean los periodistas. Lamentablemente le negaron los permisos 🤯 pic.twitter.com/bnX9OsPd1c — Motivaciones Fútbol (@MotivacionesF) January 18, 2026

