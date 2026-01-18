Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε πολύ άσχημα το εντός έδρας ντέρμπι με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό για τη 15η αγωνιστική της Stoiximan GBL, με τον Γιούρι Ζντοβτς να έχει πολλά παράπονα από τους παίκτες του.

Μάλιστα, ο 56χρονος Σλοβένος τεχνικός βρισκόταν σε μεγάλο εκνευρισμό, τόσο με τους αθλητές του, όσο και με τις αποφάσεις της διαιτητικής τριάδας.

Η όλη... έκρηξη του κόουτς Ζντοβτς τον οδήγησε στην αποβολή του από το παιχνίδι πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο στο Παλατάκι, καθώς, χρεώθηκε με δύο τεχνικές ποινές στα 42,2 δευτερόλεπτα πριν το τέλος της περιόδου, παίρνοντας την άγουσα για τα αποδυτήρια!

