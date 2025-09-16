Η πρεμιέρα του Ολυμπιακού στο Champions League έρχεται την Τετάρτη (17/09) στον bwinΣΠΟΡ FM!

Οι «ερυθρόλευκοι» υποδέχονται την έκπληξη των προκριματικών, την Πάφο, επιδιώκοντας νικηφόρο ξεκίνημα στη League Phase και οι 94,6, σας βάζουν στην καρδιά της δράσης.

Συντονιστείτε από νωρίς για να μάθετε τα σχέδια του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και στις 19:45 ζήστε, φάση προς φάση, το ματς στο κατάμεστο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», σε περιγραφή του Νίκου Σταματέλου.

Μετά το σφύριγμα της λήξης, ακολουθούν σχόλια, αναλύσεις και ρεπορτάζ, μέχρι την ώρα που ανοίγουν οι γραμμές και ο λόγος περνά στους ακροατές.

Ολυμπιακός – Πάφος την Τετάρτη (17/09) στις 19:45.

Στο γήπεδο της κορυφαίας αθλητικής συχνότητας,

στο γήπεδο του bwinΣΠΟΡ FM 94,6!



