Μπενίτεθ: «Προσπαθήσαμε πολύ, τα δώσαμε όλα και αξίζαμε τη νίκη»

Ο Παναθηναϊκός έμεινε από νωρίς με 10 παίκτες στο εντός έδρας ντέρμπι του με την ΑΕΚ, όμως άντεξε και υποχρέωσε την αντίπαλό του στην πρώτη της βαθμολογική απώλεια στα playoffs, μετά από το τελικό 0-0.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης στη Λεωφόρο, ο προπονητής των «πράσινων», Ράφα Μπενίτεθ, τόνισε ότι η ομάδα του άξιζε τη νίκη, ενώ δήλωσε ότι είναι περήφανος για τους παίκτες του, για τα όσα έχουν καταφέρει παρά τις δυσκολίες.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο προπονητής του Παναθηναϊκού:



«Είμαι ικανοποιημένος από τους ποδοσφαιριστές μου. Μείναμε με 10 παίκτες από νωρίς, αλλά προσπαθήσαμε πολύ, τα δώσαμε όλα, είχαμε τις ευκαιρίες μας, όπως και η ΑΕΚ, αλλά αξίζαμε ακόμα και τη νίκη. Μην ξεχνάμε ότι αντιμετωπίσαμε μια πολύ καλή ομάδα που βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας. Κάναμε μια πολύ καλή εμφάνιση και θα μπορούσαμε να πάρουμε κάτι περισσότερο από το παιχνίδι.



Πρέπει να είμαστε περήφανοι για αυτή την ομάδα και για τους παίκτες μας, με όσα πέτυχαν παρά τις δυσκολίες που είχαμε. Αυτή η ομάδα πάλεψε πολύ ολόκληρη τη σεζόν για να βρίσκεται εδώ. Θέλουμε να συνεχίσουμε με αυτή την αφοσίωση για να πάμε όσο καλύτερα γίνεται μέχρι το τέλος της σεζόν».

