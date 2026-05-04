Η FIFA αύξησε τα έπαθλα προς τις ομάδες που θα διαγωνιστούν στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό στα 871 εκατομμύρια δολάρια, καθιστώντας τη διοργάνωση την πιο «χρυσοφόρα» στην ιστορία.

Ωστόσο, η αύξηση των επάθλων, που ανακοινώθηκε την περασμένη Τετάρτη κατά τη 36η συνεδρίαση του Συμβουλίου της FIFA στο Βανκούβερ του Καναδά, έρχεται σε μια περίοδο που ο οργανισμός αντιμετωπίζει κριτική σχετικά με τις τιμές των εισιτηρίων και τις εμπορικές συνεργασίες του, σημειώνει το CNBC.

Σύμφωνα με τη νέα δομή, οι συμμετέχουσες ομοσπονδίες στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 -το οποίο θα διεξαχθεί στις ΗΠΑ, το Μεξικό και τον Καναδά από τις 11 Ιουνίου- θα λάβουν η καθεμία επιπλέον 2 εκατομμύρια δολάρια, ως εξής:

Χρήματα για την προετοιμασία: 2,5 εκατομμύρια δολάρια, από 1,5 εκατομμύρια δολάρια στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022, και χρήματα για την πρόκριση: 10 εκατομμύρια δολάρια, από 9 εκατομμύρια δολάρια το 2022. Αυτό ανεβάζει την ελάχιστη πληρωμή για κάθε ομάδα σε τουλάχιστον 12,5 εκατομμύρια δολάρια μετά την πρόκριση, με επιπλέον χρηματικά έπαθλα που συνδέονται με την απόδοση στο τουρνουά.

Αυτές οι πληρωμές προορίζονται να καλύψουν μέρος των δαπανών που συνδέονται με την πρόκριση και την προετοιμασία για το μουντιάλ, συμπεριλαμβανομένων των ταξιδιωτικών εξόδων και των προπονητικών εγκαταστάσεων, και αναμένεται να είναι ιδιαίτερα σημαντικές για τις ομάδες εκτός των παραδοσιακών δυνάμεων του αθλήματος, σύμφωνα με τον Ρικάρντο Φορτ, ιδρυτή της εταιρείας συμβούλων αθλητισμού Fort Consulting.

«Αυτή η σταδιακή συνεισφορά στις εθνικές ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες ενισχύει τον ρόλο της FIFA στην αναδιανομή της εμπορικής επιτυχίας του τουρνουά πίσω στο παγκόσμιο ποδοσφαιρικό οικοσύστημα», δήλωσε ο Φορτ.

Η διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026 αναμένεται να είναι η μεγαλύτερη όλων των εποχών, με την επέκταση σε 48 ομάδες, από 32 το 2022. Τέσσερις εθνικές ομάδες -το Πράσινο Ακρωτήριο, το Κουρασάο, η Ιορδανία και το Ουζμπεκιστάν- αναμένεται να κάνουν το ντεμπούτο τους στη φετινή διοργάνωση.

Η FIFA ανακοίνωσε ότι έχουν επίσης διατεθεί περισσότερα από 16 εκατομμύρια δολάρια για την κάλυψη των εξόδων των συμμετεχουσών αποστολών και της κατανομής εισιτηρίων στις ομάδες, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό που έχει διατεθεί για τις συμμετέχουσες ομάδες στα 871 εκατομμύρια δολάρια.

Ο οργανισμός που διοικεί το ποδόσφαιρο είχε ανακοινώσει προηγουμένως, τον Δεκέμβριο, αύξηση άνω του 50% στο συνολικό χρηματικό έπαθλο του τουρνουά. Τον Δεκέμβριο, το Συμβούλιο της FIFA ενέκρινε ένα «ρεκόρ» συνολικού χρηματικού επάθλου ύψους 727 εκατομμυρίων δολαρίων για τη διοργάνωση του 2026, αύξηση 65% σε σχέση με τα 440 εκατομμύρια δολάρια που διατέθηκαν στις ομάδες στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022 στο Κατάρ.

Τα έπαθλα

Τα έπαθλα ανάλογα με τη θέση που θα καταλάβει μία ομάδα, ανέρχονται ως εξής:

CNBC

Πηγή: skai.gr

