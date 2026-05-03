Νίκολιτς: «Έχουμε το +6, έχουμε τρία ματς ακόμα και πρέπει να πολεμήσουμε μέχρι το τέλος»

Η ΑΕΚ ήρθε ισόπαλη 0-0 με τον Παναθηναϊκό στο τελευταίο αθηναϊκό ντέρμπι στη Λεωφόρο, με την Ένωση να είναι πλέον στο +6 στην κορυφή από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό.

Στις δηλώσεις του ο Μάρκο Νίκολιτς μίλησε με τα καλύτερα λόγια για το «τριφύλλι» τονίζοντας πως η ΑΕΚ έχει τρία παιχνίδια ακόμα για το φινάλε της σεζόν και πρέπει να πολεμήσει μέχρι το τέλος.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς στην Cosmote TV:



«Είχαμε το αριθμητικό πλεονέκτημα για μεγάλο διάστημα. Ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να αμυνθεί και κλείστηκε πίσω. Είχαμε κάποιες καλές στιγμές, αλλά δεν μπορέσαμε να πάρουμε το ματς. Ο Παναθηναϊκός είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Έχουμε έξι βαθμούς από τους διεκδικητές, έχουμε ακόμη τρεις αγωνιστικές και πρέπει να πολεμήσουμε μέχρι το τέλος. Ο Παναθηναϊκός είναι περήφανη ομάδα και πάλεψε το παιχνίδι μέχρι το τέλος».

