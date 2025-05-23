Λογαριασμός
Τετ-α-τετ Βεζένκοφ με Ντίβατς και «MVP-MVP» από τους φίλους του Ολυμπιακού - Δείτε βίντεο

Ο Σάσα Βεζένκοφ, είχε τετ-α-τετ με τον θρυλικό Βλάντε Ντίβατς πριν από τον ημιτελικό του Ολυμπιακού με τη Μονακό, ενώ άκουσε το κλασικό «MVP-MVP»

Γιαννακόπουλος: «Όλοι ανεξαιρέτως κατώτεροι των περιστάσεων»

Τετ-α-τετ με τον θρυλικό Βλάντε Ντίβατς είχε ο Σάσα Βεζένκοφ πριν από τον ημιτελικό του Ολυμπιακού με τη Μονακό!

Παράλληλα, ενώ κατευθυνόταν προς τα αποδυτήρια, ο άσος των «ερυθρόλευκων» αποθεώθηκε από τους φίλους των Πειραιωτών που δίνουν βροντερό «παρών» στις κερκίδες της Etihad Arena, ακούγοντας το κλασικό «MVP-MVP»!

