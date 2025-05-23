Τετ-α-τετ με τον θρυλικό Βλάντε Ντίβατς είχε ο Σάσα Βεζένκοφ πριν από τον ημιτελικό του Ολυμπιακού με τη Μονακό!
Παράλληλα, ενώ κατευθυνόταν προς τα αποδυτήρια, ο άσος των «ερυθρόλευκων» αποθεώθηκε από τους φίλους των Πειραιωτών που δίνουν βροντερό «παρών» στις κερκίδες της Etihad Arena, ακούγοντας το κλασικό «MVP-MVP»!
The atmosphere is already heated! 🔥
Ps: True greatness is known by its peers. 🙌🏽 Vlade Divac #OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight #F4GLORY pic.twitter.com/VV93o51vuO— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) May 23, 2025
