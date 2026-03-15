Υπόκλιση Λεμπρόν σε Ντόντσιτς: «Ο καλύτερος της γενιάς του - Θα βάλει πολλά τέτοια καλάθια ως Laker»

Ο Λεμπρόν Τζέιμς έβγαλε το καπέλο στον Λούκα Ντόντσιτς, μετά το νικητήριο καλάθι του Σλοβένου για τους Λέικερς απέναντι στους Νάγκετς

Λεμπρόν

Οι Λέικερς πήραν μια μεγάλη νίκη με 127-125 επί των Νάγκετς στην παράταση με καλάθι του Λούκα Ντόντσιτς στα 0,5'' πριν το τέλος. Ο Λεμπρόν Τζέιμς υποκλίθηκε στον Σλοβένο άσο.

«Ήταν ένα τεράστιο σουτ από έναν παίκτη που είναι ο κορυφαίος της γενιάς του. Θέλαμε να πάρει το τελευταίο σουτ. Θέλαμε να ακουμπήσουμε την μπάλα στα χέρια του και αυτό θα είναι ένα από τα πολλά νικητήρια καλάθια που θα βάλει ο Λούκα με τη φανέλα των Λέικερς», τόνισε ο 41χρονος σούπερ σταρ.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Λεμπρόν Τζέιμς NBA
