Υπόκλιση Λεμπρόν σε Ντόντσιτς: «Ο καλύτερος της γενιάς του - Θα βάλει πολλά τέτοια καλάθια ως Laker»

Οι Λέικερς πήραν μια μεγάλη νίκη με 127-125 επί των Νάγκετς στην παράταση με καλάθι του Λούκα Ντόντσιτς στα 0,5'' πριν το τέλος. Ο Λεμπρόν Τζέιμς υποκλίθηκε στον Σλοβένο άσο.

«Ήταν ένα τεράστιο σουτ από έναν παίκτη που είναι ο κορυφαίος της γενιάς του. Θέλαμε να πάρει το τελευταίο σουτ. Θέλαμε να ακουμπήσουμε την μπάλα στα χέρια του και αυτό θα είναι ένα από τα πολλά νικητήρια καλάθια που θα βάλει ο Λούκα με τη φανέλα των Λέικερς», τόνισε ο 41χρονος σούπερ σταρ.

“Just a big-time shot by a f---ing generational player. ... We wanted the last shot. We wanted to put the ball in our guy's hands. So, it's going to be just the first of many game winners like that for him and in a Lakers uniform.” - LeBron James on Luka Doncic’s game winner pic.twitter.com/UhTsEIovS6 — Dave McMenamin (@mcten) March 15, 2026

