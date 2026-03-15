Θέλει νίκη ψυχολογίας πριν τα... σπουδαία! Ο Παναθηναϊκός λίγες ημέρες μετά την τεράστια νίκη επί της Μπέτις, οι «πράσινοι» στρέφουν την προσοχή τους στην αποψινή αναμέτρηση της Λεωφόρου με αντίπαλο τον Παναιτωλικό (21:00, Cosmote Sport 1, sport-fm.gr, bwinΣΠΟΡ FM) στο πλαίσιο της 25ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Παρά τη μεγάλη ευρωπαϊκή επικράτηση κόντρα στους «Βερδιμπλάνκος» και την επικείμενη ρεβάνς της Ανδαλουσίας, άπαντες στο «τριφύλλι» έχουν καθαρίσει το μυαλό τους και δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στο ματς κόντρα στην ομάδα του Αγρινίου, καθώς θέλουν να διευρύνουν το σερί και να θωρακίσουν με ακόμη περισσότερη αυτοπεποίθηση τα πόδια, έχοντας εξασφαλίσει και την είσοδο στα playoffs.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο Ράφα Μπενίτεθ, φυσικά και έχει αγωνιστικά προβλήματα, τα οποία ωστόσο, σταδιακά, μειώνονται, ενώ υπάρχουν και απουσίες που είναι... συνειδητές. O Ισπανός τεχνικός, επέλεξε να αφήσει εκτός αρκετούς ποδοσφαιριστές που αγωνίστηκαν στο ματς με την Μπέτις, καθώς τους υπολογίζει και για τη ρεβάνς στην Ισπανία. Έτσι, απέναντι στον Παναιτωλικό δεν θα βρίσκονται στη διάθεση του τεχνικού οι Ίνγκασον, Κυριακόπουλος, Πελίστρι και Ρενάτο Σάντσες.μΕκτός έμεινε και ο Κώτσιρας, παρότι προπονήθηκε κανονικά σήμερα, ενώ ο Γεντβάι είναι τιμωρημένος και δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής.

Η αποστολή του Παναθηναϊκός: Λαφόν, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Κάτρης, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Τετέι, Ζαρουρί, Αντίνο, Μπακασέτας, Τσέριν, Σισοκό, Κοντούρης, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Παντελίδης, Ερνάντεθ, Τζούριτσιτς, Βιλένα, Πάντοβιτς, Γιάγκουσιτς.

