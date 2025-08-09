Ανακοίνωσε τον Σέσκο η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Ο Μπένιαμιν Σέσκο είναι και επίσημα παίκτης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, καθώς η αγγλική ομάδα ανακοίνωσε την απόκτησή του από τη Λειψία, βάζοντας τέλος στο μεταγραφικό σίριαλ.

Ο 22χρονος Σλοβένος επιθετικός υπέγραψε συμβόλαιο πενταετούς διάρκειας, που τον κρατά στο «Όλντ Τράφορντ» έως το 2030.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κατάφερε να νικήσει στο νήμα τη Νιούκαστλ, προσφέροντας περίπου 85 εκατομμύρια ευρώ για να εξασφαλίσει την απόκτηση του ταλαντούχου φορ, ενισχύοντας την επιθετική της γραμμή σε μια προσπάθεια ανασυγκρότησης και επιστροφής στην κορυφή.

Με αυτή τη μεταγραφή, η Γιουνάιτεντ έχει δαπανήσει συνολικά πάνω από 200 εκατομμύρια ευρώ για να «χτίσει» μια νέα επιθετική τριάδα, προσθέτοντας τον Σέσκο δίπλα στους Εμπεμό και Κούνια, δύο επίσης σημαντικές προσθήκες που αναμένονται να δώσουν ποιότητα και βάθος στο ρόστερ.

🚨 He's here! 🚨



Benjamin Sesko is officially a Manchester United player! 🙌 — Manchester United (@ManUtd) August 9, 2025

