Αυτοί είναι οι αρχηγοί του Παναθηναϊκού για τη νέα σεζόν

Ο Παναθηναϊκός γνωστοποίησε μέσα από τα social media την τετράδα που θα απαρτίζει τους αρχηγούς της νέας σεζόν- Αναλυτικά οι 4  «captains»

Oι αρχηγοί του Παναθηναϊκού για τη νέα σεζόν

Τους ποδοσφαιριστές που θα επωμιστούν τον ρόλο του αρχηγού στη νέα σεζόν γνωστοποίησε μέσα από τα social media ο Παναθηναϊκός.

Οι «πράσινοι» με σχετικό γράφημα ανακοίνωσε λοιπόν τους τέσσερις «captains».

Πρώτος αρχηγός της ομάδας θα είναι ο Φώτης Ιωαννίδης. Ακολουθεί ο Τάσος Μπακασέτας, τρίτος ο Φίλιπ Τζούριτσιτς και τέταρτος ο Σβέριρ Ίνγκασον.

