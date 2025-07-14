Oι αρχηγοί του Παναθηναϊκού για τη νέα σεζόν

Τους ποδοσφαιριστές που θα επωμιστούν τον ρόλο του αρχηγού στη νέα σεζόν γνωστοποίησε μέσα από τα social media ο Παναθηναϊκός.

Οι «πράσινοι» με σχετικό γράφημα ανακοίνωσε λοιπόν τους τέσσερις «captains».

Πρώτος αρχηγός της ομάδας θα είναι ο Φώτης Ιωαννίδης. Ακολουθεί ο Τάσος Μπακασέτας, τρίτος ο Φίλιπ Τζούριτσιτς και τέταρτος ο Σβέριρ Ίνγκασον.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.