Eurobasket: Η Εθνική Νέων συνέτριψε με 49 πόντους διαφορά τη Ρουμανία

Με τον πλέον εντυπωσιακό τρόπο ολοκλήρωσε τη φάση των ομίλων του Ευρωμπάσκετ U20 η Εθνική μας ομάδα Νέων. Το απόγευμα της Δευτέρας (14/07), το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας μας είχε μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για μια καλή προπόνηση, ενόψει φυσικά και της έναρξης των «τελικών» και των κρίσιμων αγώνων στα νοκ άουτ της διοργάνωσης.

Η ομάδα του Κώστα Παπαδόπουλου συνέτριψε με το εντυπωσιακό 89-40 τη Ρουμανία στα «Δύο Αοράκια» για την τρίτη και τελευταία αγωνιστική του β' ομίλου, δείχνοντας για ακόμη μία φορά τη δυναμική της και την ετοιμότητά της ώστε να φτάσει μέχρι το τέλος της διαδρομής στο τουρνουά.

Το παιχνίδι δεν χρήζει ιδιαίτερης ανάλυσης, αφού, η Ελλάδα κυριάρχησε από το πρώτο κιόλας λεπτό του αγώνα, χτίζοντας μεγάλες διαφορές από το πρώτο κιόλας δεκάλεπτο (+17), χάρη στην εκπληκτική και επιθετική άμυνά της.

Κορυφαίος για την Εθνική, που είχε την ευκαιρία απόψε να δώσει χρόνο σε πολλά παιδιά, ήταν ο Ανδρέας Πατρίκης με 19 πόντους και 6 ριμπάουντ. Οι Λευτέρης Λιοτόπουλος και Εμίλιος Ροζάκης πρόσθεσαν από 10 πόντους, ενώ, οι Αβδάλας (4π., 3ασ.), Σαμοντούροφ (5π., 4ρ.) και Σπάρταλης (6π., 2ασ.) πήραν ανάσες, παίζοντας λιγότερο από 15 λεπτά.

Πλέον, η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει στη φάση των «16» τη Φινλανδία την Τετάρτη (16/07) στις 18:00, η οποία τερμάτισε 4η στον πρώτο όμιλο.

Το ματς:

Με τον Νεοκλή Αβδάλα να ξεκινά με τρομερή διάθεση και ενέργεια το ματς, έχοντας τέσσερις πόντους και δύο ασίστ στα τρίποντα των Σαμοντούροφ και Λιοτόπουλου, η Εθνική Νέων προηγήθηκε με 10-3 στο πρώτο τετράλεπτο του αγώνα. Με την άμυνα να «κλειδώνει» τους Ρουμάνους και τους Λιοτόπουλο και Σπάρταλη να πετυχαίνουν από 7 και 6 πόντους αντίστοιχα, η «γαλανόλευκη» έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο στο +17 και το 25-8.

Παρόμοιο ήταν το σκηνικό και στη δεύτερη περίοδο, εκεί, όπου και πάλι η άμυνά μας ήταν σε υψηλό επίπεδο, κρατώντας τους φιλοξενούμενους στους μόλις έξι πόντους! Την ίδια ώρα, η Ελλάδα με καλές αποστάσεις, γρήγορο μπάσκετ και εξαιρετική κυκλοφορία στην επίθεση, βρήκε σκορ από πολλούς παίκτες, με αποτέλεσμα να πάει στα αποδυτήρια για το ημίχρονο με το υπέρ της +33 και το 47-14.

Με το παιχνίδι να έχει κριθεί από νωρίς, ο Ομοσπονδιακός τεχνικός μας βρήκε την ευκαιρία να ξεκουράσει βασικούς παίκτες και να δώσει χρόνο σε παιδιά που έως τώρα δεν είχαν αγωνιστεί πολύ. Παρ' όλα αυτά, η εικόνα του αγώνα δεν άλλαξε, η διαφορά ανέβανε συνεχώς, φτάνοντας ακόμα και στο +52 (!), προτού η Εθνική πάρει τη νίκη με το τελικό 89-40.

Τα δεκάλεπτα: 25-8, 47-14, 65-28, 89-40.

