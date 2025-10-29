Ανακοίνωσε τον Καλάθη η Παρτίζαν

Ο Νικ Καλάθης θα συνεργάζεται και πάλι με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Η Παρτίζαν ανακοίνωσε την απόκτηση του Έλληνα διεθνούς άσου ο οποίος αναμένεται άμεσα στο Βελιγράδι να ξεκινήσει προπονήσεις με τη νέα του ομάδα.

Ο Καλάθης έχει συμφωνήσει με τη σερβική ομάδα μέχρι το τέλος της σεζόν με ένα συμβόλαιο που θα έχει απολαβές περίπου 600.000 ευρώ.

Η κίνηση της Παρτίζαν αυτή έγινε μετά τον τραυματισμό του Καρλίκ Τζόουνς ο οποίος θα απουσιάζει για περίπου τρεις μήνες.

Φυσικά και η μεταγραφή αυτή έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Ελλάδα καθώς μετά από αρκετά χρόνια ο Νικ Καλάθης θα συνεργαστεί και πάλι με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς.



Doskorašnji igrač Monaka. Bivši košarkaš Panatanaikosa i Fenerbahčea, Nik Kalates, novo je pojačanje Partizana Mozzart Bet!



Welcome Nick!⚫️⚪️#KKPartizan pic.twitter.com/yx6JMsG2vT — KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) October 29, 2025

