Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ανακοίνωσε τον Καλάθη η Παρτίζαν

Και επίσημα ο Νικ Καλάθης είναι παίκτης της Παρτίζαν, και πλέον θα συνυπάρχει με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς μετά τον Παναθηναϊκό 

Νικ Καλάθης

Ο Νικ Καλάθης θα συνεργάζεται και πάλι με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Η Παρτίζαν ανακοίνωσε την απόκτηση του Έλληνα διεθνούς άσου ο οποίος αναμένεται άμεσα στο Βελιγράδι να ξεκινήσει προπονήσεις με τη νέα του ομάδα.

Ο Καλάθης έχει συμφωνήσει με τη σερβική ομάδα μέχρι το τέλος της σεζόν με ένα συμβόλαιο που θα έχει απολαβές περίπου 600.000 ευρώ.

Η κίνηση της Παρτίζαν αυτή έγινε μετά τον τραυματισμό του Καρλίκ Τζόουνς ο οποίος θα απουσιάζει για περίπου τρεις μήνες.

Φυσικά και η μεταγραφή αυτή έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Ελλάδα καθώς μετά από αρκετά χρόνια ο Νικ Καλάθης θα συνεργαστεί και πάλι με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς.
 

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Νικ Καλάθης Παρτίζαν
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark