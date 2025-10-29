Χάρης Δούκας: Το «σπίτι» του Παναθηναϊκού παίρνει σάρκα και οστά…

Ένα νέο βίντεο που δείχνει την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην κατασκευή του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό ανάρτησε στο facebook ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.

Στην ανάρτησή του ο δήμαρχος Αθηναίων σχολιάζει:

«Οι εικόνες μιλούν από μόνες τους.

Το «σπίτι» του Παναθηναϊκού παίρνει σάρκα και οστά…

Στα εντυπωσιακά νυχτερινά πλάνα, με φόντο την Ακρόπολη, βλέπουμε ένα έργο που τιμά την ιστορία ενός μεγάλου αθλητικού συλλόγου και ταυτόχρονα αλλάζει το μέλλον μιας ολόκληρης περιοχής.

Η Αθήνα αποκτά το γήπεδο που της αξίζει.»

