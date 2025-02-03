Βαθμολογία Superleague: Η μάχη για την κορυφή και την 4η θέση

Η 21η αγωνιστική της Stoiximan Super League ολοκληρώθηκε, με τον Asteras AKTOR να λυγίζει τη Λαμία σε ένα ματς που διεξήχθη υπό αντίξοες συνθήκες και να φτάνει τις έξι συνεχόμενες νίκες στο πρωτάθλημα.

Κάπως έτσι, η ομάδα του Σάββα Παντελίδη ανέβηκε στους 34 βαθμούς και την πέμπτη θέση, όπου... βάζει από κάτω τον Άρη, λόγω καλύτερων αποτελεσμάτων στα μεταξύ τους ματς.

Παράλληλα, οι Αρκάδες έχουν βρεθεί μόλις στο -3 από την πρώτη τετράδα και τον ΠΑΟΚ, την ώρα που οι ηττημενοι συνεχίζουν χωρίς νίκη από την πρεμιέρα (!) και παραμένουν στον πάτο της βαθμολογίας.

Το πρόγραμμα της 21ης αγωνιστικής

Σάββατο 1 Φεβρουαρίου

Παναθηναϊκός-ΟΦΗ 3-2

Πανσερραϊκός-Βόλος 1-1

Κυριακή 2 Φεβρουαρίου

Λεβαδειακός-Ολυμπιακός 0-1

Athens Kallithea-Aρης 0-1

ΠΑΟΚ-ΑΕΚ 1-2

Παναιτωλικός-Ατρόμητος 0-1

Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου

Asteras AKTOR-Λαμία 1-0

Η επόμενη (22η) αγωνιστική:

Σάββατο 8 Φεβρουαρίου

Βόλος-Παναιτωλικός (17:00)

ΟΦΗ-ΠΑΟΚ (20:00)

Κυριακή 9 Φεβρουαρίου

Ολυμπιακός-Asteras AKTOR (17:00)

Άρης-Παναθηναϊκός (19:30)

ΑΕΚ-Πανσερραϊκός (20:30)

Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου

Ατρόμητος-Athens Kallithea (18:00)

Λαμία-Λεβαδειακός (18:00)

Η βαθμολογία

