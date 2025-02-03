Λογαριασμός
Στη Βαλένθια ο Χάιμε που απασχόλησε τον Ολυμπιακό

Στη Βαλένθια ως δανεικός από την Πόρτο εντάχθηκε ο Ιβάν Χάιμε, το όνομα του οποίου αναφέρθηκε στα μεταγραφικά ρεπορτάζ του Ολυμπιακού

Χάιμε

Δανεικός από την Πόρτο στη Βαλένθια ο Ιβάν Χάιμε.

Ο 24χρονος Ισπανός μεσοεπιθετικός, ο οποίος απασχόλησε μεταγραφικά και τον Ολυμπιακό, θα αγωνίζεται στις «νυχτερίδες» για το υπόλοιπο της φετινής σεζόν, με τη συμφωνία των δύο ομάδων να περιλαμβάνει και οψιόν αγοράς ύψους 6 εκατ. ευρώ.

Ο Χάιμε εντάχθηκε στην Πόρτο το καλοκαίρι του 2023, έχοντας έκτοτε πραγματοποιήσει 44 εμφανίσεις με 5 γκολ και 2 ασίστ με τους «δράκους», ενώ στο παρελθόν έχει αγωνιστεί επίσης σε Μάλαγα και Φαμαλικάο.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Βαλένθια ποδόσφαιρο
