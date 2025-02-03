Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Πλημμύρισε ξανά το ΣΕΦ μετά τη σφοδρή καταιγίδα που έπληξε την Αττική - Δείτε βίντεο

Με... μουσαμάδες προσπαθούσαν οι άνθρωποι του γηπέδου να περριορίσουν την έκταση της ζημιάς

ΣΕΦ

Πλημμύρισε ξανά το ΣΕΦ, μετά την σφοδρή καταιγίδα που έπληξε την Αττική το βράδυ της Δευτέρας (3/2).

Έτσι, για μία ακόμα φορά, η έδρα του Ολυμπιακού γέμισε ξανά με νερά, με τους ανθρώπους του γηπέδου να προσπαθούν να περιορίσουν τις ζημιές απλώνοντας νάιλον μουσαμάδες, έτσι ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα ενόψει των επόμενων εντός έδρας αναμετρήσεων των «ερυθρόλευκων».

Ευτυχώς, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θα αγωνιστεί μακριά από την έδρα της κόντρα σε Παρί και Μπαρτσελόνα για τη «διαβολοβδομάδα» της Ευρωλίγκας, γεγονός που δίνει χρόνο έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν οι ζημιές.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ολυμπιακός μπάσκετ σεφ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
13 0 Bookmark