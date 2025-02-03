Πλημμύρισε ξανά το ΣΕΦ, μετά την σφοδρή καταιγίδα που έπληξε την Αττική το βράδυ της Δευτέρας (3/2).

Έτσι, για μία ακόμα φορά, η έδρα του Ολυμπιακού γέμισε ξανά με νερά, με τους ανθρώπους του γηπέδου να προσπαθούν να περιορίσουν τις ζημιές απλώνοντας νάιλον μουσαμάδες, έτσι ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα ενόψει των επόμενων εντός έδρας αναμετρήσεων των «ερυθρόλευκων».

Ευτυχώς, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θα αγωνιστεί μακριά από την έδρα της κόντρα σε Παρί και Μπαρτσελόνα για τη «διαβολοβδομάδα» της Ευρωλίγκας, γεγονός που δίνει χρόνο έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν οι ζημιές.

