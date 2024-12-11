Ανακοίνωσε Μενσά ο Ολυμπιακός

Κίνηση-έκπληξη για την ενίσχυσή του στους ψηλούς έκανε ο Ολυμπιακός.

Οι Πειραιώτες αποφάσισαν να καλύψουν το κενό του Μόουζες Ράιτ (που εξαιτίας θεμάτων υγείας θα χάσει τη σεζόν) με τον Νέιθαν Μενσά.

Πρόκειται για Γκανέζο σέντερ που αγωνιζόταν στους Austin Spurs (σ.σ. αναπτυξιακή ομάδα των San Antonio Spurs), με τη σχετική ανακοίνωση της ερυθρόλευκης ΚΑΕ ν’ αναφέρει:

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Νέιθαν Μενσά.

Ο 26χρονος σέντερ από την Γκάνα υπέγραψε με την ομάδα μας συμβόλαιο μέχρι το τέλος της σεζόν, με οψιόν ανανέωσης για έναν ακόμη χρόνο.

Το who is whο

Γεννήθηκε: 9/4/1998

Υπηκοότητα: Γκάνα

Ύψος: 2.10μ.

Θέση: Center / power forward

Προηγούμενες ομάδες

San Diego State (2018–23)

Greensboro Swarm (2023-24)

Charlotte Hornets (2023–24)

Austin Spurs (2024-25)

Οι φετινοί αριθμοί του…

Τη φετινή χρονιά, σε σύνολο 12 αγώνων, είχε μέσο όρο 5.4 πόντους, 7 ριμπάουντ και 2.1 κοψίματα».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.