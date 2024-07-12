Aνακοινώνει Κοϊτά - Περέιρα και συνεχίζει τον μεταγραφικό σχεδιασμό της η ΑΕΚ

Πατάει τέρμα το γκάζι και συνεχίζει να ενισχύεται η ΑΕΚ.

Η Ένωση μετά την απόκτηση των Μπρινιόλι, Στρακόσα η Ένωση είναι έτοιμη να προχωρήσει στις ανακοινώσεις των Ρομπέρτο Περέιρα και Αμπουμπακαρί Κοϊτά οι οποί εδώ και λίγα 24ωρα βρίσκονται στη χώρα μας.

Η αποστολή της ομάδας επέστρεψε από την Ολλανδία και μετά από το τριήμερο ρεπό που θα πάρει, πρόκειται να επιστρέψει στις προπονήσεις τη Δευτέρα (15/7) και εν συνεχεία να αναχωρήσει για την Κύπρο όπου και θα αντιμετωπίσει την Ομόνοια σε φιλικό παιχνίδι.

Ωστόσο η ενίσχυση για τους «κιτρινόμαυρους» δεν σταματά εκεί, καθώς η αναζήτηση για παίκτες στο δεξί και το αριστερό άκρο της άμυνας, αλλά και στο κέντρο της επίθεσης αποτελούν προτεραιότητα, την στιγμή που παραμένουν ανοικτές οι υποθέσεις των Χοακίν Κορέα και Έρικ Λαμέλα.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.