Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την προετοιμασία του για τη νέα σεζόν σε ελληνικό έδαφος, με τα δύο φιλικά με ΑΕΚ Λάρνακας και Μπεϊτάρ Νετάνια να πλησιάζουν.



Την Πέμπτη (11/07), ο Ντιέγκο Αλόνσο έριξε ρυθμούς στην προπόνηση των «πρασίνων», η οποία περιλάμβανε ασκήσεις ενδυνάμωσης, εξάσκηση στις στατικές φάσεις, τακτική και τελειώματα.

Την ίδια ώρα, οσυνεχίζει να κάνει ατομικό πρόγραμμα προερχόμενο από τραυματισμό.Επόμενη προπόνηση για τους κυπελλούχους, το απόγευμα της Παρασκευής (12/07).

