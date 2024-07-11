Λογαριασμός
Στατικές φάσεις και τελειώματα στον Παναθηναϊκό - Ατομικό πρόγραμμα για τον Ιωαννίδη

Η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τα δύο φιλικά με ΑΕΚ Λάρνακας και Μπεϊτάρ Νετάνια συνεχίζεται

Στατικές φάσεις και τελειώματα στον Παναθηναϊκό - Ατομικό πρόγραμμα για Ιωαννίδη

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την προετοιμασία του για τη νέα σεζόν σε ελληνικό έδαφος, με τα δύο φιλικά με ΑΕΚ Λάρνακας και Μπεϊτάρ Νετάνια να πλησιάζουν.

Την Πέμπτη (11/07), ο Ντιέγκο Αλόνσο έριξε ρυθμούς στην προπόνηση των «πρασίνων», η οποία περιλάμβανε ασκήσεις ενδυνάμωσης, εξάσκηση στις στατικές φάσεις, τακτική και τελειώματα.



Την ίδια ώρα, ο Φώτης Ιωαννίδης συνεχίζει να κάνει ατομικό πρόγραμμα προερχόμενο από τραυματισμό.

Επόμενη προπόνηση για τους κυπελλούχους, το απόγευμα της Παρασκευής (12/07).
