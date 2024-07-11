Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την προετοιμασία του για τη νέα σεζόν σε ελληνικό έδαφος, με τα δύο φιλικά με ΑΕΚ Λάρνακας και Μπεϊτάρ Νετάνια να πλησιάζουν.
Την Πέμπτη (11/07), ο Ντιέγκο Αλόνσο έριξε ρυθμούς στην προπόνηση των «πρασίνων», η οποία περιλάμβανε ασκήσεις ενδυνάμωσης, εξάσκηση στις στατικές φάσεις, τακτική και τελειώματα.
Την ίδια ώρα, ο Φώτης Ιωαννίδης συνεχίζει να κάνει ατομικό πρόγραμμα προερχόμενο από τραυματισμό.
Επόμενη προπόνηση για τους κυπελλούχους, το απόγευμα της Παρασκευής (12/07).
Πηγή: sport-fm.gr
