«Συμβόλαιο μέχρι το 2026 έχει προτείνει στον Σακίρι ο Παναθηναϊκός»

Με τον Σερντάν Σακίρι εμπλέκει τον Παναθηναϊκό Ιταλός δημοσιογράφος.

Ο έγκυρος Νικολό Σκίρα αναφέρει ότι οι «πράσινοι» έχουν προτείνει συμβόλαιο μέχρι το 2026 στον έμπειρο μεσοεπιθετικό, δίχως πάντως να δίνει πεταιτέρω λεπτομέρειες.

Ο 32χρονος ποδοσφαιριστής αγωνίζεται τα τελευταία 2,5 χρόνια στις ΗΠΑ με τη φανέλα της Σικάγο Φάιαρ, ενώ συμμετείχε και στο Euro της Γερμανίας με την Ελβετία.

Το συμβόλαιό του με τον αμερικανικό σύλλογο εκπνέει τον Δεκέμβριο, συνεπώς είναι πιθανό να εξετάσει την επιστροφή του στην Ευρώπη.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.