Την Athens Kallithea θα τη θυμούνται οι «μεγάλοι», υπέταξε τον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο

Φέτος στη Λεωφόρο είχε «μπλόκο» για όλους τους «μεγάλους» και η Athens Kallithea υπέταξε τον ΠΑΟΚ με ανατροπή, επικρατώντας 2-1

Καλλιθέα

Ένα πολύ γλυκό φινάλε κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος έφτιαξε η Athens Kallithea και έκανε απόλυτα προβληματική για τον ΠΑΟΚ την ολοκλήρωση της Stoiximan Super League, πριν από τα Playoffs.

Δικαιότατα, με προσπάθεια μέχρι το φινάλε και με εντυπωσιακή εμφάνιση στο «Απόστολος Νικολαΐδης», η ομάδα του Μαλεζά πήρε αυτό που άξιζε πέρα ως πέρα με τη νίκη (2-1) που ήρθε με ανατροπή στο 89ο λεπτό. Ο Λουκίνας ήταν ο «χρυσός σκόρερ», με τον captain να μπαίνει στο ματς στο 80ο λεπτό! Ο «δικέφαλος του βορρά» παρουσίασε πολύ νωθρή εικόνα και οι γηπεδούχοι πάλεψαν στα ίσα και ίσως και πιο θαρραλέα απ’ ό,τι το έκανε ο ΠΑΟΚ. Χαμένο πέναλτι και μεγάλες ευκαιρίες είχε η Athens Kallithea, δέχθηκε γκολ στο 1’, απάντησε στο 14’ και πήγε σχεδόν… μονότερμα το υπόλοιπο ματς μέχρι και το ολικό come-back.

