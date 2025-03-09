Ένα πολύ γλυκό φινάλε κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος έφτιαξε η Athens Kallithea και έκανε απόλυτα προβληματική για τον ΠΑΟΚ την ολοκλήρωση της Stoiximan Super League, πριν από τα Playoffs.

Δικαιότατα, με προσπάθεια μέχρι το φινάλε και με εντυπωσιακή εμφάνιση στο «Απόστολος Νικολαΐδης», η ομάδα του Μαλεζά πήρε αυτό που άξιζε πέρα ως πέρα με τη νίκη (2-1) που ήρθε με ανατροπή στο 89ο λεπτό. Ο Λουκίνας ήταν ο «χρυσός σκόρερ», με τον captain να μπαίνει στο ματς στο 80ο λεπτό! Ο «δικέφαλος του βορρά» παρουσίασε πολύ νωθρή εικόνα και οι γηπεδούχοι πάλεψαν στα ίσα και ίσως και πιο θαρραλέα απ’ ό,τι το έκανε ο ΠΑΟΚ. Χαμένο πέναλτι και μεγάλες ευκαιρίες είχε η Athens Kallithea, δέχθηκε γκολ στο 1’, απάντησε στο 14’ και πήγε σχεδόν… μονότερμα το υπόλοιπο ματς μέχρι και το ολικό come-back.

