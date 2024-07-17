Λογαριασμός
Μπαρτσελόνα: Άλλαξε νούμερο ο Γιαμάλ - Πήρε το «19» που είχαν φορέσει Μέσι και Αγουέρο

Βαριά κληρονομιά και ευθύνη για τον Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος αλλάζει αριθμό φανέλας και παίρνει νούμερο που είχε φορέσει ο Λιονέλ Μέσι αλλά και ο Σέρχιο Αγουέρο

Γιαμάλ

Στα χνάρια του Λιονέλ Μέσι συνεχίζει να βαδίζει ο Λαμίν Γιαμάλ. Ο ταλαντούχος μεσοεπιθετικός δεν άλλαξε νούμερο στη φανέλα του στην Μπαρτσελόνα και επέλεξε ένα που είχε ο Αργεντινός σούπερ σταρ στο παρελθόν, ενώ το είχε φορέσει και ο Σέρχιο Αγουέρο μεταξύ άλλων.

Ο λόγος για το νούμερο «19», το οποίο θα φορά πλέον ο Γιαμάλ, ενώ αυτό σημαίνει πως και ο Βίτορ Ρόκε θα άλλαξε αριθμό, αφού είχε την εν λόγω φανέλα πέρυσι.

Η ευθύνη και η κληρονομιά θα έλεγε κανείς πως είναι μεγάλη, αλλά ο 17χρονος έχει αποδείξει ήδη ότι είναι φτιαγμένος γι' αυτά.

Πηγή: sport-fm.gr

