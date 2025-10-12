Με μια καριέρα δύο δεκαετιών, ο Αντεμπάγιο Ακινφένουα αποτελεί μία από τις πιο χαρακτηριστικές και συμπαθείς φιγούρες των μικρών κατηγοριών του αγγλικού ποδοσφαίρου.

Ωστόσο, πριν οργώσει τα γήπεδα της βρετανικής εξοχής, ο παλαίμαχος επιθετικός είχε πάρει την τολμηρή απόφαση να παίξει στη Λιθουανία, αγωνιζόμενος σε Ατλάντας και Λαϊσβέ μεταξύ 2001 και 2002.

Μιλώντας στην Daily Star, ο 43χρονος Άγγλος θυμήθηκε τον ρατσισμό που βίωσε στη χώρα της βαλτικής. Όπως είπε, «αντιμετώπιζα ρατσιστικές επιθέσεις. Υπήρχαν οπαδοί που έλεγαν πως θέλουν να με πυροβολήσουν.

Υπήρχε ένα σύνθημα που έλεγε ”πυροβολήστε με για το χρώμα του δέρματός μου”. Ήμουν 18 ετών και αν κλείσω τα μάτια μου, είναι λες και συνέβη χθες. Υποθέτω πως αυτές οι στιγμές με γαλούχησαν για όσα θα ακολουθούσαν».

