Ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 με τις ελληνικές ομάδες στη Euroleague

Οι συναρπαστικές μάχες της Euroleague συνεχίζονται, με τον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 να σας βάζει στην καρδιά της δράσης, κάθε αναμέτρησης των ελληνικών ομάδων!

Αρχίζουμε την Πέμπτη (20/11) στις 21:15 με το παιχνίδι του Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR κόντρα στην Ντουμπάι BC, με τους «πράσινους» του Εργκίν Αταμάν να διεκδικούν την τρίτη σερί νίκη τους, μετά από αυτές σε Παρίσι και Μαδρίτη. Στην περιγραφή, από το ΤΕLECOM CENTER ATHENS, ο Γιώργος Πετρίδης.

Την Παρασκευή (21/11), επίσης στις 21:15, σειρά έχει ο Ολυμπιακός που υποδέχεται την Παρί. Τις προσπάθειες των παικτών του Γιώργου Μπαρτζώκα να επιστρέψουν στις επιτυχίες, μεταφέρει από το ΣΕΦ ο Νίκος Ζέρβας.

Μετά τη λήξη των αγώνων, ακολουθούν σχόλια, αναλύσεις και ρεπορτάζ, μέχρι τα μεσάνυχτα που οι παραγωγοί δίνουν ασίστ στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις.

Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR – Nτουμπάι BC, Ολυμπιακός– Παρί με τη σφραγίδα του bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

