Ένα απίστευτο περιστατικό καταγράφηκε από τις κάμερες στην αναμέτρηση της Βαγιαδολίδ με την Χετάφε (0-4). Με τα νεύρα τεντωμένα, αφού το σκορ ήταν ήδη 0-3, στον πάγκο των γηπεδούχων λίγο έλειψε να έρθουν στα χέρια δύο συμπαίκτες.

Ο Χουάνμι Λατάσα και ο Λουίς Πέρεθ αντάλλαξαν κάποιες κουβέντες και μια ατάκα του πρώτου, που έκρυβε το στόμα του, εξόργισε τον δεύτερο, που προσπάθησε να τον χτυπήσει! Ο Εράι Τσομέρτ, που ήταν ανάμεσά τους, κατάφερε να συγκρατήσει τον Πέρεθ και το επεισόδιο δεν πήρε περαιτέρω διαστάσεις.

«Δεν ξέρω τι ακριβώς συνέβη, δεν γνωρίζω ακόμη όλες τις λεπτομέρειες, αλλά αυτή δεν είναι η καλύτερη εικόνα που μπορούμε να παρουσιάσουμε. Αυτοί οι δύο παίκτες είναι φίλοι. Τέτοιες εντάσεις μπορεί να προκύψουν σε δύσκολες στιγμές, αλλά πρέπει να τις αποφεύγουμε», τόνισε Άλβαρο Ρούμπιο, προπονητής της Βαγιαδολίδ που είναι ουραγός στη LaLiga και στο -14 από την σωτηρία δείχνοντας καταδικασμένη για υποβιβασμό.

🤯 No hay imagen que defina mejor la temporada del Valladolid que esta.



Luis Pérez intentando PEGAR a Juanmi Latasa pic.twitter.com/g2mi30xbAh — Diego Otero (@diegootero22_) April 6, 2025

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.