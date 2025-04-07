Ποιο ντέρμπι; Η Μπενφίκα έκανε περίπατο στην έδρα της Πόρτο, επικρατώντας 4-1 για την 28η αγωνιστική του πορτογαλικού πρωταθλήματος με μεγάλο πρωταγωνιστή (ποιον άλλο;) τον Βαγγέλη Παυλίδη.

Ο Έλληνας φορ ήταν… σεληνιασμένος, σημειώνοντας χατ-τρικ κόντρα στους «αετούς». Οι διαθέσεις του φάνηκαν με το «καλησπέρα», αφού σκόραρε μόλις στα 40’’ με πλασέ έπειτα από γέμισμα του Ακτσιούρκογλου. Ο 26χρονος επιθετικός, εκτός από τον πρώτο λόγο είχε και τον τελευταίο στο πρώτο ημίχρονο. Διότι στο 43’ άδειασε τον προσωπικό του αντίπαλο με ωραία προσποίηση και εκτέλεσε με άψογο πλασέ.

Δεν αρκέστηκε στα δύο γκολ ο διεθνής άσος, καθώς στο 69’ κάρφωσε και πάλι την μπάλα στα δίχτυα, με σεντερφορίσια κεφαλιά μετά από γέμισμα του Ντι Μαρία. Με αυτόν τον τρόπο έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία των αετών που κάνει χατ-τρικ στην έδρα της Πόρτο. Στο 81’ ο Σάμου πήρε το… ριμπάουντ μετά την ευκαιρία του Βιέιρα και μείωσε σε 3-1, δείχνοντας ότι μπορεί να μετριάσει τη ζημιά. Ωστόσο, ο Οταμέντι έβαλε το… κερασάκι στην τούρτα για την Μπενφίκα, κάνοντας το 4-1 απέναντι στην πρώην ομάδα του.

Η Μπενφίκα συνεχίζει στην κορυφή της βαθμολογίας, έχοντας στο -3 τη Σπόρτινγκ με αγώνα λιγότερο, ενώ ξέφυγε στο +12 από την 3η Πόρτο.

