Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Με φόρα οι Μπακς και χωρίς Γιάννη, πέτυχαν την 4η σερί νίκη τους κόντρα στους Πέλικανς

Την τέταρτη σερί νίκη τους πέτυχαν οι Μπακς, οι οποίοι αγωνίστηκαν χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, αλλά επικράτησαν 111-107 στην έδρα των Πέλικανς

Μιλγουόκι Μπακς

Με πρωταγωνιστές τον Γκάρι Τρεντ και τον Μπρουκ Λόπεζ, οι Μπακς εδραιώνονται στην 5η θέση της Ανατολικής Περιφέρεριας του NBA μετά τη νίκη με 111-107 μέσα στην έδρα των Πέλικανς.

Μετά τις διαδοχικές «τριπλές» εμφανίσεις του Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο Ντοκ Ρίβερς αποφάσισε να ξεκουράσει τον Έλληνα σταρ στο παιχνίδι που έγινε τα ξημερώματα στη Νέα Ορλεάνη.

Κάπως έτσι έκανε season-high με 29 πόντους ο Γκάρι Τρεντ, ενώ ο Λόπεζ έκανε double-double με 20 πόντους και 12 ριμπάουντ για τα «ελάφια», τα οποία πέτυχαν την τέταρτη σερί νίκη τους στα τελευταία ματς.

Ο Κέβιν Πόρτερ συνέχισε τις εξαιρετικές εμφανίσεις, έχοντας 24 πόντους και 12 ριμπάουντ, ενώ «διπλός» επίσης ήταν και ο Ράιαν Ρόλινς με 14 πόντους και 10 ασίστ.

Για τους γηπεδούχους ξεχώρισε ο Αντόνιο Ριβς, ο οποίος σκόραρε 23 πόντους, και ο Ιβς Μίσι είχε 18 πόντους και 12 ριμπάουντ, με τους Πέλικανς να χάνουν τρίτο σερί ματς. Οι Μπακς έχουν ακόμα τέσσερα ματς για το τέλος της κανονικής περιόδου. Με Τίμπεργουλβς (εντός), ξανά με Πέλικανς (εντός) και τα διπλά ματς με τους Πίστονς (έξω και μέσα).

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Μιλγουόκι Μπακς NBA Γιάννης Αντετοκούνμπο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
13 0 Bookmark