Με πρωταγωνιστές τον Γκάρι Τρεντ και τον Μπρουκ Λόπεζ, οι Μπακς εδραιώνονται στην 5η θέση της Ανατολικής Περιφέρεριας του NBA μετά τη νίκη με 111-107 μέσα στην έδρα των Πέλικανς.

Μετά τις διαδοχικές «τριπλές» εμφανίσεις του Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο Ντοκ Ρίβερς αποφάσισε να ξεκουράσει τον Έλληνα σταρ στο παιχνίδι που έγινε τα ξημερώματα στη Νέα Ορλεάνη.

Κάπως έτσι έκανε season-high με 29 πόντους ο Γκάρι Τρεντ, ενώ ο Λόπεζ έκανε double-double με 20 πόντους και 12 ριμπάουντ για τα «ελάφια», τα οποία πέτυχαν την τέταρτη σερί νίκη τους στα τελευταία ματς.

Ο Κέβιν Πόρτερ συνέχισε τις εξαιρετικές εμφανίσεις, έχοντας 24 πόντους και 12 ριμπάουντ, ενώ «διπλός» επίσης ήταν και ο Ράιαν Ρόλινς με 14 πόντους και 10 ασίστ.

Για τους γηπεδούχους ξεχώρισε ο Αντόνιο Ριβς, ο οποίος σκόραρε 23 πόντους, και ο Ιβς Μίσι είχε 18 πόντους και 12 ριμπάουντ, με τους Πέλικανς να χάνουν τρίτο σερί ματς. Οι Μπακς έχουν ακόμα τέσσερα ματς για το τέλος της κανονικής περιόδου. Με Τίμπεργουλβς (εντός), ξανά με Πέλικανς (εντός) και τα διπλά ματς με τους Πίστονς (έξω και μέσα).

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.