Παναθηναϊκός: Η εναλλακτική στους ψηλούς μετά τον Τάις

Ο Παναθηναϊκός είναι στην αγορά για την απόκτηση ενός σέντερ που θα κάνει τη διαφορά. Ο Ντάνιελ Τάις αποτελεί τον πρώτο στόχο καθώς είναι ένας εξαιρετικός παίκτης και ταιριάζει με το προφίλ του ψηλού που θέλει ο Αταμάν. Ωστόσο, υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες στην υπόθεση του και η Μονακό είναι το πρώτο φαβορί.

