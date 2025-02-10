Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Παναθηναϊκός: Η εναλλακτική στους ψηλούς μετά τον Τάις

Ο Γερμανός σέντερ οδεύει προς Μονακό, οι «πράσινοι» το παλεύουν ακόμα - Αυτό είναι το Plan B του Αταμάν, σύμφωνα με την Livesport 

Ντάνιελ Τάις

Ο Παναθηναϊκός είναι στην αγορά για την απόκτηση ενός σέντερ που θα κάνει τη διαφορά. Ο Ντάνιελ Τάις αποτελεί τον πρώτο στόχο καθώς είναι ένας εξαιρετικός παίκτης και ταιριάζει με το προφίλ του ψηλού που θέλει ο Αταμάν. Ωστόσο, υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες στην υπόθεση του και η Μονακό είναι το πρώτο φαβορί.

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παναθηναϊκός μπάσκετ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
15 0 Bookmark