Η ΑΕΚ ήταν... πεντάμορφη, νίκησε 5-0 στην άδεια λόγω τιμωρίας OPAP Arena τον Πανσερραϊκό στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής και μείωσε τη διαφορά της από τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό, ο οποίος νωρίτερα γκέλαρε με τον Asteras AKTOR, στους 2 βαθμούς.

Ο Νίκλας Ελίασον δημιουργούσε και ο Αντονί Μαρσιάλ τα έβαζε, με τον Σουηδό να επιστρέφει στο αρχικό σχήμα έπειτα από 127 μέρες και να κάνει αμέσως τη διαφορά.

Για ακόμα ένα ματς σταθερός ο Στρακόσα, ο οποίος διατήρησε το μηδέν στην άμυνα και πρώτο φετινό γκολ για τον Πινέδα. Κακή εμφάνιση από τους φιλοξενούμενους, οι οποίοι παρέμειναν στη 10η θέση με 22 βαθμούς.

Στο… μυαλό των κόουτς

Ο Ματίας Αλμέιδα παρέταξε την ΑΕΚ με τον Ελίασον στο δεξί άκρο της επίθεσης, ο οποίος επέστρεψε στο αρχικό σχήμα έπειτα από το ματς με τον Παναιτωλικό στις 5 Οκτωβρίου. Κάτω από τα δοκάρια ξεκίνησε ο Στρακόσα, με τους Ρότα, Βίντα, Μουκουντί και Χατζισαφί να απαρτίζουν την τετράδα της άμυνας. Γιόνσον-Περέιρα η δυάδα στο κέντρο, με τον Πινέδα μπροστά τους. Στο αριστερό «φτερό» ο Μαρσιάλ, στο δεξί ο Ελίασον και ο Πιερό στην κορυφή της επίθεσης.

Ο Χουάν Φεράντο αποφάσισε να αφήσει στην άκρη το 4-2-3-1 και να παρατάξει την ομάδα του με 3-5-2. Ο Γκουγκεσασβίλι ξεκίνησε κάτω από τα γκολπόστ, με την τριάδα της άμυνας να αποτελείται από τους Καραμανώλη, Φέλτες και Ντάβιντσον. Ο Ουαγκέ είχε υπ’ ευθύνη του τη δεξιά πλευρά, ο Φαρές την αριστερή, ενώ οι Πιρές, Ομεονγκά και Χατζηστραβός απάρτιζαν την τριάδα στο κέντρο. Σαλαζάρ και Μπετανκόρ ήταν το δίδυμο μπροστά.

