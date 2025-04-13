ΑΕΛ x Novibet: Επιστροφή στα Σαλόνια με Περηφάνια!

Η ΑΕΛ επέστρεψε εκεί που πάντα ανήκε! Εκεί που τη φανταζόταν κάθε παιδί που μεγάλωσε με ένα κασκόλ βυσσινί στο λαιμό. Τέσσερα χρόνια μετά θα βρεθεί ξανά στη Super League και η Novibet ως υπερήφανος χορηγός γιορτάζει μαζί της.

Από τον υποβιβασμό του 2021 μέχρι και τη νίκη επί του Καμπανιακού, που «κλείδωσε» την κατάκτηση του τίτλου, οι «βυσσινί» απλώς μετρούσαν αντίστροφα για τη μεγάλη επιστροφή.

Η ΑΕΛ πείσμωσε από τη 2η θέση που κατέλαβε τις τρεις προηγούμενες χρονιές - φέτος είχε έρθει η στιγμή της. Με σταθερότητα, πίστη και τη διαρκή στήριξη της Novibet πήρε ό,τι της άξιζε, όπως το άξιζε: τον τίτλο και το εισιτήριο για τα «σαλόνια» του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Αήττητη Πορεία, Αδιαμφισβήτητη Υπεροχή

Μία επιτυχία που δεν ήρθε τυχαία, αλλά επιβλητικά, για μία ομάδα που δεν είναι απλά μια επαρχιακή ομάδα, είναι η μοναδική με Πρωτάθλημα (1988) και δύο Κύπελλα (1985, 2007) στην τροπαιοθήκη της.

Στην κανονική διάρκεια του Α’ ομίλου η ΑΕΛ δεν άφησε κανένα περιθώριο αμφισβήτησης έχοντας 15 νίκες και 3 ισοπαλίες σε 18 αγώνες, τερματίζοντας με +12 από τον δεύτερο Ηρακλή.

Παρά το γεγονός πως η διαφορά διαιρέθηκε (διά 2) στα Playoffs, η ΑΕΛ κοίταξε μόνο μπροστά, με προορισμό αποκλειστικά την άνοδο. Με τις δύο ισοπαλίες με τον «γηραιό» (2-2, 1-1) υπερασπίστηκε το προβάδισμά της και δύο αγωνιστικές πριν το τέλος μπήκε οριστικά η σφραγίδα με τη νίκη στη Χαλάστρα.

Το Μυστικό της Επιτυχίας

Η πορεία προς την κορυφή και την άνοδο στα «σαλόνια» στηρίχθηκε σε κάποιους βασικούς πυλώνες που είναι καθοριστικοί για μία ομάδα ώστε να κάνει πρωταθλητισμό, όπως το τρίπτυχο διοίκηση-ομάδα κόσμος που είναι ένα αρραγές μέτωπο.

• Διοίκηση: Με σταθερότητα και καθαρό όραμα, δημιούργησε το ιδανικό περιβάλλον ώστε η ομάδα να επικεντρωθεί μόνο στον αγωνιστικό στόχο.

• Ομάδα: Από το πρώτο ως το τελευταίο λεπτό έδειξε με κάθε τρόπο πόσο ήθελε αυτή την άνοδο. Με πείσμα, ομοιογένεια και το σωστό πλάνο, αποδείκνυε κάθε αγωνιστική πως δεν ήταν διατεθειμένη να αφήσει κάποιον διεκδικητή να πάρει τον τίτλο. Η αήττητη πορεία είναι η καλύτερη απόδειξη της ανωτερότητας της ομάδας του Αλέκου Βοσνιάδη, ο οποίος έχει εξελιχθεί σε σύγχρονο μετρ των ανόδων στη μεγάλη κατηγορία: η ΑΕΛ είναι η 5η ομάδα που οδηγεί εκ του ασφαλούς στα «σαλόνια».

• Κόσμος: Δεν απογοητεύτηκε από τις προηγούμενες σεζόν όπου η ομάδα που τόσο αγαπά δεν κατάφερε στις λεπτομέρειες να πάρει την (επ)άνοδο στη Super League, αντιθέτως στάθηκε στο πλευρό της με κάθε τρόπο, τόσο στην «AEL FC Arena» όσο και εκτός έδρας. Τα δύο παιχνίδια που σφράγισαν την άνοδο ήταν χαρακτηριστικά παραδείγματα. Το «στολίδι» της Λάρισας γέμισε σε κάθε γωνιά του στο ματς με τον Ηρακλή και παρόλο που δεν ήρθε η νίκη, οι φίλοι των «βυσσινί» δεν έχασαν την ευκαιρία να το γιορτάσουν στη Χαλάστρα και στο παιχνίδι με τον Καμπανιακό, όπου μετά το λυτρωτικό 1-2 ακολούθησε γιορτή, εντός κι εκτός γηπέδου, ως την θριαμβευτική επιστροφή στη Λάρισα!

Οι Πρωταγωνιστές της Ανόδου

Η ΑΕΛ είχε την ευτυχία να διαθέτει πολλούς, ωστόσο κάποιοι ξεχώρισαν ακόμα περισσότερο στα γήπεδα της Super League 2.

• Γιάννης Πασάς: Πρώτος σκόρερ με 19 γκολ, η μεταγραφή του καλοκαιριού που έκανε τη διαφορά.

• Γιάννης Βαφέας: Ο κεντρικός αμυντικός και αρχηγός της ομάδας, αποτέλεσε στυλοβάτη των «βυσσινί» αποπνέοντας σιγουριά.

• Σάββας Μούργος: 5 γκολ και 10 ασίστ, δημιουργικός πυλώνας ο 27χρονος εξτρέμ, μεταγραφή από τον Πανσερραϊκό.

• Ζαν Πιερ Μπαριέντος: Εμπειρία και ποιότητα, συνδετικός κρίκος στη μεσαία γραμμή

• Βίκτορ Στίνα: 5 γκολ και 5 ασίστ από τον διεθνή Μολδαβό που έδωσε έξτρα λύσεις

Με Περηφάνια, Μαζί στην Κορυφή

Η φετινή ΑΕΛ είχε όλα τα στοιχεία μιας πρωταθλήτριας. Ήταν μια ομάδα που θριάμβευσε για την πόλη της, για την ιστορία της, για τους φιλάθλους της, για όλους εκείνους που δεν έπαψαν στιγμή να πιστεύουν.

Η Novibet ήταν εκεί, ως υπερήφανος χορηγός που στηρίζει την πραγματική προσπάθεια, το πάθος για τη φανέλα, το όραμα.

Το μέλλον τώρα ξεκινά. Η ΑΕΛ, μαζί με τη Novibet, είναι έτοιμη να το γράψει ξανά στη Super League!

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.