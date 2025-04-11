Η Ρόμα την Κυριακή (13/04, 21.45) θα φιλοξενηθεί από τη Λάτσιο στο μεγάλο Derby della Capitale!

Ο Κλαούντιο Ρανιέρι μίλησε ενόψει της σπουδαίας αναμέτρησης και τόνισε πως αυτό θα είναι το τελευταίο του ντέρμπι ως προπονητής των «τζαλορόσι», ενώ ο έμπειρος τεχνικός στη συνέχεια απάντησε πάλι για το θέμα του αντικαταστάτη του.

Συγκεκριμένα, τις τελευταίες ώρες κυκλοφορεί η φήμη ότι οι Ρωμαίοι έχουν ψηλά στη λίστα τους για να αναλάβει την ομάδα τον Πατρίκ Βιεϊρά. Ο Ρανιέρι ωστόσο αρνήθηκε αυτή τη φορά να απαντήσει, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Δεν θα ξαναμιλήσω για προπονητές».

#RANIERI: "È IL MIO ULTIMO DERBY. #VIEIRA ALLA #ROMA? NON PARLERÒ MAI PIÙ DI ALLENATORI"



"Se questo sarà il mio ultimo derby solo da allenatore della #Roma? Sì, ho detto che smetto. Questo è il mio ultimo derby da allenatore...". Lo ha detto il tecnico giallorosso in… pic.twitter.com/f7CS61VCuN — Sportface (@sportface2016) April 11, 2025

