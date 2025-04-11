Λογαριασμός
Ρανιέρι: «Δεν θα ξαναμιλήσω για προπονητές - Αυτό θα είναι το τελευταίο μου ντέρμπι στη Ρόμα»

Ο Κλαούντιο Ρανιέρι απάντησε στην τελευταία φήμη που κυκλοφόρησε, ότι ο Πατρίκ Βιεϊρά θα αναλάβει τη Ρόμα στο τέλος της σεζόν

Κλαούντιο Ρανιέρι

Η Ρόμα την Κυριακή (13/04, 21.45) θα φιλοξενηθεί από τη Λάτσιο στο μεγάλο Derby della Capitale!

Ο Κλαούντιο Ρανιέρι μίλησε ενόψει της σπουδαίας αναμέτρησης και τόνισε πως αυτό θα είναι το τελευταίο του ντέρμπι ως προπονητής των «τζαλορόσι», ενώ ο έμπειρος τεχνικός στη συνέχεια απάντησε πάλι για το θέμα του αντικαταστάτη του.

Συγκεκριμένα, τις τελευταίες ώρες κυκλοφορεί η φήμη ότι οι Ρωμαίοι έχουν ψηλά στη λίστα τους για να αναλάβει την ομάδα τον Πατρίκ Βιεϊρά. Ο Ρανιέρι ωστόσο αρνήθηκε αυτή τη φορά να απαντήσει, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Δεν θα ξαναμιλήσω για προπονητές».

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Κλαούντιο Ρανιέρι Ιταλία
