Ο Όστιν Ριβς τόνισε πως στο ΝΒΑ υπάρχει προκατάληψη απέναντι στους λευκούς παίκτες και μάλιστα έχει επηρεάσει και τον ίδιο. Παρότι ο γκαρντ των Λέικερς κάνει εξαιρετική σεζόν με 20,2 πόντους, 4,5 ριμπάουντ, 5,8 ασίστ και 1,1 κλεψίματα, αλλά και παρότι αρκετοί ακόμη λευκοί διαπρέπουν στη λίγκα (με πρώτους τους Γιόκιτς και Ντόντσιτς), ο ίδιος θεωρεί πως υπάρχει ένα… στίγμα.

«Ως λευκός στο ΝΒΑ, πολλές φορές βλέπω τους λευκούς παίκτες και λέω ‘δεν είναι πολύ καλοί’. Υπάρχει ένα στίγμα, είναι πραγματικό και έχει επηρεάσει ακόμη και μένα», τόνισε ο Όστιν Ριβς.

Μαζί του συμφώνησε και ο προπονητής του στην ομάδα του LA και άλλοτε άσος του ΝΒΑ, ο (επίσης λευκός) Τζέι Τζέι Ρέντικ. «Κάθε λευκός έχει βιώσει αυτό το πράγμα κάποια στιγμή, είναι σαν να σε τεστάρουν. Κι όσες φορές κι αν περάσεις αυτό το τεστ, θα σε τεστάρουν ξανά», σχολίασε.

