Αταμάν: «Έχουμε την εμπειρία να διαχειριστούμε την κατάσταση του Λεσόρ - Δεν με νοιάζει αν θα είναι ελληνικός τελικός»

Ξεκάθαρος ότι δεν πρόκειται να ρισκάρει κανείς με τον Λεσόρ σε ό,τι έχει να κάνει με την επιστροφή του στη δράση ήταν ο Εργκίν Αταμάν. Ο προπονητής του Παναθηναϊκού ίσα-ίσα που διαβεβαίωσε ότι υπάρχει η εμπειρία στην ομάδα να διαχειριστεί την κατάσταση του Λεσόρ, ενώ πρόσθεσε ότι ασχολείται με το ενδεχόμενο να είναι ελληνικός τελικός στην διοργάνωση.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στη NOVA:

Για την ευκαιρία του back to back:

«Αν θέλεις να μιλήσω ειλικρινά, δεν σκέφτομαι ποτέ το back to back. Απλά επικεντρώνομαι στη σεζόν που παίζουμε και θέλω να κερδίσω με τους παίκτες μου άλλη μια φορά. Πιστεύω πως έχουμε τις δυνατότητες και την εμπειρία. Ύστερα μπορεί να είναι δύο, τρία, τέσσερα συνεχόμενα, για εσάς μπορεί να είναι σημαντικό, αλλά για μένα είναι σημαντικό πρώτα από όλα να φτάσουμε στο Final Four, γιατί είναι κάτι που καταφέρνεις μετά από 39 παιχνίδια. Μετά να κερδίσουμε τον ημιτελικό και τέλος τον τίτλο».

Για το αν είναι επικίνδυνο να παίξει ο Λεσόρ:

«Φυσικά είναι επικίνδυνο. Αν τον βάλεις μετά από 2-3 προπονήσεις, είναι επικίνδυνο. Για αυτό ζήτησα από το ιατρικό επιτελείο μετά τους ημιτελικούς του ελληνικό πρωταθλήματος να κάνει μια εβδομάδα προετοιμασίας με την ομάδα. Στο 5 εναντίον 5 στην προπόνηση η ένταση σαν αυτή του αγώνα. Θα δω πως είναι. Δεν παίζει κανένας νέος, για τον Ματίας είναι το ίδιο να παίζει στο 5 εναντίον 5 ή στο Final Four. Νομίζω ότι έχουμε την εμπειρία να διαχειριστούμε την κατάστασή του».

Για τον ημιτελικό με τη Φενέρμπαχτσε:

«Η Φενέρμπαχτσε είναι καλή ομάδα. Ειδικά στο δεύτερο μέρος της σεζόν, αφού ο ΜακΚόλουμ πήγε στην ομάδα ξεκίνησαν να παίζουν πολύ καλύτερα, με περισσότερη οργάνωση. Έχασαν πολλούς ψηλούς κατά τη διάρκεια της σεζόν, άλλαξαν πολλούς παίξεις στη θέση του σέντερ, αλλά πιστεύω ότι σίγουρα ο Νάιτζελ Χέιζ είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες στην Euroleague. Έχουν παίκτες με μεγάλη εμπειρία όπως ο Μπόλντγουιν, ο Γκούντουριτς, ο Μέλι, ο Σανλί. Είναι μια καλή ομάδα. Ο Σάρας είναι προπονητής με μεγάλη εμπειρία πια και η Φενέρ τελείωσε την κανονική περίοδο με μια νίκη περισσότερη από εμάς, στη δεύτερη θέση. Τους κερδίσαμε δύο φορές στην κανονική διάρκεια. Θα είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι».

Για την κόντρα στον πάγκο με τον Σάρας:

«Δεν το σκέφτομαι και πολύ. Ο Σάρας μπορεί να ελέγχει περισσότερο τα πράγματα, αλλά έχει πει στο παρελθόν ότι “παρέδωσα τον έλεγχο και κερδίσαμε το παιχνίδι”. Γιατί όταν έχει στην ομάδα σου παίκτες όπως ο ΜακΚόλουμ, ο Χέιζ, ο Μπόλντγουιν, πως γίνεται να ελέγξεις τα πάντα; Από την πλευρά μου, ναι, δίνω ελευθερία στους παίκτες μου, αλλά βάζω την στρατηγική και το σύστημα. Αν οι παίκτες μου δεν χρησιμοποιήσουν σωστά την ελευθερία που τους δίνω, θα έρθουν να καθίσουν δίπλα μου στον πάγκο. Είναι μια ισορροπία. Τελικά η απόδοση των παικτών θα καθορίσει το αποτέλεσμα».

Για έναν ενδεχόμενο ελληνικό τελικό:

«Πρώτα από όλα θα πρέπει να απολαύσουμε ότι είμαστε στο Final Four. Είναι δύο παιχνίδια, ένας ημιτελικός και ένας τελικός. Ειλικρινά, ίσως επειδή δεν είμαι Έλληνας, δεν με νοιάζει αν θα παίξω τελικό απέναντι σε μια ελληνική ομάδα ή μια γαλλική ομάδα».

Για το πως θα ένιωθε αν ήταν ο τελικός Φενέρμπαχτσε-Γαλατασαράι:

«Ναι, αλλά εγώ είμαι ξένος. Αυτό ίσως θα είναι πιο δύσκολο πνευματικά για τον Μπαρτζώκα. Αλλά είναι σωστό, αν ήταν τελικός Φενέρμπαχτσε-Γαλατασαράι κι εγώ ήμουν προπονητής της Γαλατασαράι και ελπίζω ότι στο μέλλον θα έρθει στην Euroleague και θα παίξουμε ημιτελικό με αυτήν, όχι μόνο με τη Φενέρ. Αλλά ειλικρινά για μένα είναι ένα παιχνίδι. Πέρσι παίξαμε με τη Ρεάλ που ήταν 100% το φαβορί και ήταν πιο δύσκολο από ότι φέτος το να παίξουμε με τον Ολυμπιακό. Ναι μπορεί να χάσαμε δύο φορές στην Euroleague, αλλά τους κερδίσαμε δύο φορές στο ελληνικό πρωτάθλημα αλλά και στον τελικό του Κυπέλλου».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.