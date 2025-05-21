Μπαρτζώκας: «Μας έβαλε πίεση το περσινό τρόπαιο του Παναθηναϊκού» - Τι είπε για το ενδεχόμενο ελληνικού τελικού

Ανάμεσα σε παράγοντες που μπορεί να έχουν ανεβάσει τον βαθμό πίεσης στον Ολυμπιακό για την κατάκτηση του εφετινού τροπαίου είναι και το περσινό ευρωπαϊκό του Παναθηναϊκού επεσήμανε ο Γιώργος Μπαρτζώκας.

Ο Έλληνας τεχνικός αναφέρθηκε στην προετοιμασία της ομάδας του και επεσήμανε ότι δεν τον απασχολεί αν θα είναι ελληνικός τελικός, αλλά να πετύχει τον στόχο της η ομάδα του.



Αναλυτικά οι δηλώσεις του στη NOVA:



Για την σταθερότητα της ομάδας:



«Είναι η σταθερότητα που ξεκινάει στον σύλλογο από την ιδιοκτησία και πάει μέχρι το τελευταίο στάδιο. Δηλαδή άνθρωποι που δουλεύουν πολλά χρόνια εδώ εκτελούν ένα πρόγραμμα και είναι πιστοί στο πως να το εκτελέσουν. Συχνά υπερβαίνουν τον επαγγελματισμό με συναισθηματισμό κι αυτό μας οδηγεί στο να μένεις σταθερά σε ένα επίπεδο. Το θεωρώ πολύ σημαντικό να είσαι σε ένα Final Four 4 χρόνια συνεχόμενα και ο Ολυμπιακός νομίζω 13 φορές γενικά».



Για το ενδεχόμενο μιας αποτυχίας:



«Αν είναι να αυτοκτονήσω, δεν θα αυτοκτονήσω. Θα στεναχωρηθώ πολύ, αλλά δεν σκέφτομαι ποτέ αρνητικά. Καταρχήν το να σκεφτούμε τον τελικό, κάνουμε μια δουλειά που όλοι μας έτσι όπως είναι η ζωή πρέπει να σκεφτόμαστε μέρα με τη μέρα. Να βάζεις πολύ μικρούς στόχους και να προσπαθείς να τους πετυχαίνεις. Πράγμα που με έχει φέρει σε 6 Final Four, τα 5 με τον Ολυμπιακό και είμαι περήφανος για αυτό. Γιατί σπουδαίοι παίκτες και σύλλογοι μπορεί να μην έχουν φτάσει σε Final Four».



Για τους παράγοντες που έχουν βάλει πίεση φέτος:



«Αυτή την χρονιά η πίεση που μπήκε στην ομάδα από τις 3 συνεχόμενες φορές που έχουμε πάει Final Four και δεν πήραμε την Euroleague. Από το γεγονός πως τερματίσαμε πρώτοι στην κανονική περίοδο και κατά κοινή ομολογία ήμασταν ίσως η καλύτερη ομάδα, το έχουμε πει άλλες ομάδες και άλλοι πρωταγωνιστές από άλλες ομάδες, όχι από τη δική μας. Και το γεγονός πως ο Παναθηναϊκός κατέκτησε πέρσι το τρόπαιο κι αυτή την στιγμή φαντάζει ότι πρέπει και ο Ολυμπιακός να το πάρει. Κάτι που δεν είναι προδιαγεγραμμένο, κάτι που δεν είναι σίγουρο.

Οποιαδήποτε άλλη σκέψη στο μυαλό της ομάδας ή το δικό μου πρόβλημα είναι. Εμείς έχουμε ένα παιχνίδι στον ημιτελικό και πρέπει να πάμε να πάρουμε αυτό. Να προετοιμαστούμε καλά στο διάστημα που έχουμε, να ευχηθούμε στον Θεό να είμαστε υγιείς γιατί το θεωρώ πολύ σημαντικό κι από εκεί και πέρα είμαι σίγουρος ότι έχουμε τον χαρακτήρα, το έχουμε αποδείξει πολλές φορές, να κάνουμε αυτό που πρέπει».



Για το Άμπου Ντάμπι:



«Καταρχήν να πω και μόνο το γεγονός ότι συμμετέχει στο κορυφαίο γεγονός του ευρωπαϊκού επαγγελματικού μπάσκετ είναι μια τιμή από μόνο του. Αξίζει να απολαύσεις αυτή τη διαδικασία και την προσμονή για να γίνει αυτό. Είμαστε ενθουσιασμένοι, από την άλλη είμαστε πολύ μετριοπαθείς. Θέλουμε να είμαστε μετριοπαθείς, δεν νομίζω να έχετε ακούσει κανέναν εδώ να μιλάει με υπεροψία.



Για την σχέση του Final Four του 2013 με το φετινό:



«Η πίεση που είχα τότε ήταν τεράστια. Έπρεπε η ομάδα για να μην ήταν αποτυχημένη να ξανακάνει το ίδιο. Και ξέρετε και καταλαβαίνετε που είστε μέσα στον χώρο πως αυτό δεν είναι καθόλου εύκολο. Όπως και τώρα η πίεση είναι τεράστια από την αρχή της χρονιάς το μόνο που λένε όλοι είναι ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να πάει να πάρει την Euroleague κι αυτό αντανακλάται κατά βάση στον προπονητή. Οπότε είναι κάτι που διαχειρίζομαι όλη την χρονιά. Τουλάχιστον μέχρι τώρα με κάποια σχετική επιτυχία».



Για την κόντρα του με τον Σπανούλη στους πάγκους:



«Εδώ μιλάμε για δύο ομάδες που θα αντιπαρατεθούν για να κερδίσουν μια πρόκριση στον τελικό. Κι οποιαδήποτε τέτοια σκέψη είναι στρέβλωση, είναι λάθος και είναι απαράδεκτο να γίνει. Παίζουμε Ολυμπιακός-Μονακό. Το ποιος είναι προπονητής στη Μονακό ή ποιος δεν είναι δεν απασχολεί καθόλου τον Ολυμπιακό. Και το λέω με όλο το θάρρος και την παραδοχή ότι ο Σπανούλης είναι κάτι πολύ σημαντικό για την ομάδα μας».



Για έναν ενδεχόμενο ελληνικό τελικό:



«Αν περιμένετε από μένα δηλώσεις ενωτικές για το ελληνικό μπάσκετ δεν θα σας ικανοποιήσω. Με ενδιαφέρει μόνο ο Ολυμπιακός, δεν με ενδιαφέρει τι κάνει ο Παναθηναϊκός. Με ενδιαφέρει μόνο ο Ολυμπιακός που είναι η ομάδα μου και αυτό που θέλω είναι να κατακτήσουμε το τρόπαιο. Για τον Παναθηναϊκό μπορείτε να μιλήσετε με τον προπονητή του ή με τους ανθρώπους που είναι στην ομάδα, γιατί είναι πιο ειδικοί. Εμένα με ενδιαφέρει μόνο ο Ολυμπιακός. Δεν μιλάμε για Εθνική ομάδα και εθνικό μπάσκετ εδώ. Μιλάμε για επαγγελματικά κλαμπ κι αν θέλετε αυτή την στιγμή η Ρεάλ και η Μπαρτσελόνα είναι λιγότερο ανταγωνιστές μας από τον Παναθηναϊκό. Δεν θα χαρώ όμως για αυτό το γεγονός».



Για την πιθανότητα να είναι ο τέλειος Μάιος με τον Ολυμπιακός να παίρνει την Euroleague και τη Γιουνάιτεντ το Europa League:



«Και μόνο ο Ολυμπιακός να το πάρει θα είναι ιδανικός. Αν γίνει και το δεύτερο θα είναι οκ. Στη χειρότερη χρονιά μας θα πάρουμε κι έναν τίτλο».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.