Προσεχώς θα ενσωματωθούν στο βασικό στάδιο προετοιμασίας της ΑΕΚ οι Αντονί Μαρσιάλ και Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς.

Τόσο ο Γάλλος επιθετικός, όσο και ο Σέρβος μέσος δεν βρίσκονταν στην αποστολή που πέταξε το πρωί της Δευτέρας για την Ολλανδία.

Κάτι που συνέβη εξαιτίας προσωπικού θέματος και ασθένειας (χωρίς να διευκρινίζεται για ποιον ισχύει τι).

Όπως και να 'χει, ξεκαθαρίστηκε από την «Ένωση» ότι δεν τίθεται οποιοδήποτε άλλο ζήτημα και σύντομα οι δυο ποδοσφαιριστές θα τεθούν και εκείνοι στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.