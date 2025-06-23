Παπαπέτρου: Το αποχαιρετιστήριο βίντεο του Παναθηναϊκού

Με μια πολύ σημαντική απώλεια, θα αρχίσει ο σχεδιασμός του Παναθηναϊκού, ενόψει της νέας σεζόν, αφού το μεσημέρι της Κυριακής (22/6) ο Ιωάννης Παπαπέτρου έριξε τη «βόμβα» της ξαφνικής του απόσυρσης από την ενεργό δράση σε ηλικία 31 ετών.



Ο Έλληνας φόργουορντ έριξε την αυλαία μιας σπουδαίας καριέρας, με ένα συγκινητικό και μακροσκελές ποστάρισμα στο Instagram στο οποίο αναλύει και εξηγεί τους λόγους που τον οδήγησαν σε αυτή την απόφαση.

Ήδη από χθες, η «πράσινη» ΚΑΕ -και όχι μόνο- θέλησε να τιμήσει τον αγαπημένο «Πάπι» των φίλων του «τριφυλλιού», αλλά και του ελληνικού μπάσκετ, με αφιερώματα και φωτογραφικό υλικό. Τόσο Έλληνες παίκτες όσο και ομάδες ευχαρίστησαν τον διεθνή παίκτη, όπως και ο Ολυμπιακός.



Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός δημοσίευσε σήμερα ένα υπέροχο βίντεο-αποχαιρετισμό προς τον «στρατιώτη» της ομάδας και τον ευχαρίστησε για την προσφορά του στον σύλλογο με το μήνυμα: «Ένα ταξίδι γεμάτο πάθος, ήθος και περηφάνια! Τα τρόπαια γράφουν την ιστορία, μα οι στιγμές που μοιραστήκαμε θα παραμείνουν ανεξίτηλες στη μνήμη μας για πάντα! Σε ευχαριστούμε Ιωάννη»

Σε ευχαριστούμε Ιωάννη! 💚#WeTheGreens #paobcaktor pic.twitter.com/1LkQjBeJeH — Panathinaikos BC (@Paobcgr) June 23, 2025

