Παναθηναϊκός: Ανακοίνωσε Τολιόπουλο

Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του Βασίλη Τολιόπουλου, με τον 29χρονο γκαρντ να υπογράφει συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών και να εντάσσεται και επίσημα, πλέον, στο ρόστερ των «πρασίνων».



Ο Έλληνας διεθνής, ύψους 1,88μ., πραγματοποίησε εξαιρετική σεζόν με τη φανέλα του Άρη, καταγράφοντας κατά μέσο όρο 15,3 πόντους στο πρωτάθλημα της Stoiximan Basket League. Παράλληλα, στο EuroCup είχε απολογισμό 13,7 πόντους, 2 ριμπάουντ και 2,5 ασίστ ανά αγώνα, επιβεβαιώνοντας την αγωνιστική του άνοδο.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός:



Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοινώνει την απόκτηση του Βασίλη Τολιόπουλου για τα επόμενα τρία χρόνια.



Ο Βασίλης Τολιόπουλος γεννήθηκε στις 15 Ιουνίου 1996 στην Αθήνα, έχει ύψος 1μ88 και αγωνίζεται τόσο ως point guard όσο και ως shooting guard.



Ξεκίνησε την καριέρα του από τα τμήματα υποδομής του Πανιωνίου, πριν μετακομίσει στον Ίκαρο Καλλιθέας για να ξεκινήσει την επαγγελματική διαδρομή του. Εκεί έμεινε για έναν χρόνο (2013/14), ενώ την επόμενη σεζόν μεταπήδησε στον Κολοσσό Ρόδου.



Από το 2015 ως τα μισά του 2018/19 φόρεσε τη φανέλα του Ολυμπιακού, με τον οποίο πανηγύρισε την κατάκτηση του τίτλου στη Basket League το 2016. Στο δεύτερο μισό του 2018/19 φόρεσε τη φανέλα του Άρη.



Το καλοκαίρι του 2019 υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την ΑΕΚ, με την οποία πανηγύρισε την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδος στην Κρήτη. Την επόμενη σεζόν (2020/21) αγωνίστηκε στον Ιωνικό Νικαίας με τη μορφή δανεισμού, καταγράφοντας την πιο παραγωγική σεζόν της καριέρας του ως τότε με 11.6 πόντους, 2.7 ριμπάουντ και 3.5 ασίστ κατά μέσο όρο.



Το 2021/22 επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ, με τον οποίο είχε 6.3 πόντους, 1.8 ριμπάουντ και 2 ασίστ στη διάρκεια της regular season της Basket League. Το 2022/23 φόρεσε τη φανέλα του Άρη για δεύτερη φορά στην καριέρα του, κλείνοντας εκείνη την αγωνιστική περίοδο ως μέλος της Boulazac Basket Dordogne της Γαλλίας.



Το καλοκαίρι του 2023 γύρισε στη Θεσσαλονίκη για την τρίτη θητεία του ως μέλος του Άρη, πραγματοποιώντας τις καλύτερες -έως τότε- εμφανίσεις της καριέρας του με 13.5 πόντους, 2.5 ριμπάουντ και 4.4 ασίστ στη Basket League μαζί με 14.4 πόντους, 2.4 ριμπάουντ και 3.6 ασίστ στο EuroCup. Οι εμφανίσεις που πραγματοποίησε εκείνη τη σεζόν, του έδωσαν τον τίτλο του «Πιο Βελτιωμένου Παίκτη» στη Basket League.



Το 2024/25 είχε 15.3 πόντους, 2.2 ριμπάουντ και 3.6 ασίστ ανά αγώνα στη Stoiximan GBL, ενώ στο EuroCup είχε 13.7 πόντους, 2 ριμπάουντ, 2.5 ασίστ και 1 κλέψιμο κατά μέσο όρο.



Ο Βασίλης Τολιόπουλος έχει υπάρξει μέλος όλων των μικρών εθνικών ομάδων της Ελλάδας, αγωνιζόμενος από το 2012 έως το 2016 σε Εθνική Παίδων, Εθνική Εφήβων και Εθνική Νέων Ανδρών. Με την τελευταία κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Πανευρωπαϊκό Β' Κατηγορίας της Χαλκίδας το 2016, ενώ ένα χρόνο νωρίτερα (2015) είχε φτάσει με την Εθνική Εφήβων ως την τέταρτη θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Εφήβων, που διεξήχθη στην Κρήτη.



Τον Φεβρουάριο του 2021 φόρεσε για πρώτη φορά τη φανέλα της Εθνικής Ανδρών στα «παράθυρα» της FIBA σε αγώνα με αντίπαλο την Βοσνία. Έκτοτε αποτελεί σταθερά μέλος του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος της χώρας, όντας μάλιστα παρών στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το καλοκαίρι του 2024.

