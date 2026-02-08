Η βραδιά στο NBA είχε έντονο ρυθμό, ανατροπές και μεγάλες εμφανίσεις, με την ήττα των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ να ξεχωρίζει, αλλά και ένα ακόμη ματς που έκλεψε την παράσταση: τη νίκη των Σαν Αντόνιο Σπερς επί των Ντάλας Μάβερικς. Παράλληλα, Νετς, Μάτζικ και Χόρνετς πήραν σημαντικά αποτελέσματα, διαμορφώνοντας ένα γεμάτο αγωνιστικό σκηνικό.



Στην Οκλαχόμα, οι Ρόκετς επικράτησαν με 112-106 των Θάντερ, εκμεταλλευόμενοι την απουσία βασικών μονάδων της ομάδας της Οκλαχόμα. Ο Τάρι Ίσον πέτυχε 26 πόντους, ενώ ο Αλπερέν Σενγκούν σημείωσε triple-double με 17 πόντους, 12 ριμπάουντ και 11 ασίστ. Για τους Θάντερ, που αγωνίστηκαν χωρίς τον Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ, ξεχώρισαν οι Κέισον Γουάλας (23 πόντοι) και Αϊζάια Τζο (21), όμως το κακό τρίτο δωδεκάλεπτο αποδείχθηκε καθοριστικό.

Στο Μπρούκλιν, οι Νετς νίκησαν τους Γουίζαρντς με 127-113, σε ένα ματς που κρίθηκε από το πρώτο ημίχρονο. Οι Νετς σημείωσαν 80 πόντους πριν την ανάπαυλα, με τον Μάικλ Πόρτερ Τζούνιορ να έχει 23 πόντους, τον Ντέι Ρον Σαρπ 19 και τον Νόα Κλάουνι 18. Από την πλευρά της Ουάσινγκτον, ο Γουίλ Ράιλι έκανε ρεκόρ καριέρας με 27 πόντους, χωρίς όμως να αλλάξει τη ροή του αγώνα.



Στο Τέξας, οι Σπερς επιβλήθηκαν των Μάβερικς με 138-125, σε ένα παιχνίδι που είχε ιστορικό χαρακτήρα. Ο Στέφον Καστλ πραγματοποίησε την κορυφαία εμφάνιση της καριέρας του με 40 πόντους, 12 ριμπάουντ και 12 ασίστ, οδηγώντας το Σαν Αντόνιο στην τέταρτη συνεχόμενη νίκη. Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα πρόσθεσε 16 πόντους και 11 ριμπάουντ, ενώ για το Ντάλας πρώτος σκόρερ ήταν ο Κλέι Τόμπσον με 19 πόντους.



Στο Ορλάντο, οι Μάτζικ γύρισαν ματς από το -17 και επικράτησαν των Γιούτα Τζαζ με 120-117. Ο Πάολο Μπανκέρο ήταν καθοριστικός με 23 πόντους, 8 ασίστ και 7 ριμπάουντ, ενώ για τη Γιούτα ο Λάουρι Μάρκανεν ξεχώρισε με 27 πόντους.



Τέλος, στην Ατλάντα, οι Χόρνετς συνέχισαν το εντυπωσιακό τους σερί, νικώντας τους Χοκς με 126-119. Ο Μάιλς Μπρίτζες σημείωσε 26 πόντους, ο ΛαΜέλο Μπολ είχε 19 πόντους και 9 ασίστ, ενώ για την Ατλάντα ο Τζέιλεν Τζόνσον πάλεψε με 31 πόντους.



Αναλυτικά τα αποτελέσματα στο NBA



Νετς-Γουίζαρντς 127-113



Θάντερ-Ρόκετς 106-112



Σπερς-Μάβερικς 138-125



Μάτζικ-Τζαζ 120-117



Χοκς-Χόρνετς 119-126



Μπουλς-Νάγκετς 120-136



Λέικερς-Γουόριορς 105-99



Σανς-Σίξερς Σε εξέλιξη



Μπλέιζερς-Γκρίζλις Σε εξέλιξη



Κινγκς-Καβαλίερς Σε εξέλιξη

