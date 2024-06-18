Την λύση της συνεργασίας της με τον Κέβιν Πάντερ ανακοίνωσε η Παρτίζαν. Ο Αμερικανός σούτινγκ γκαρντ αναμένεται να ανακοινωθεί από την Μπαρτσελόνα.

«Μετά από τρεις αξέχαστες σεζόν, ο Κέβιν Πάντερ αποχωρεί.

Ο αρχηγός ήρθε σε συμφωνία για τη λύση της συνεργασίας με την ομάδα. Ένας από τους πιο αγαπητούς παίκτες τα τελευταία τρία χρόνια, θα είναι πάντα μέλος της ασπρόμαυρης οικογένειας. Κέβιν, όπου κι αν είσαι, το σπίτι σου θα είναι πάντα το Βελιγράδι», αναφέρει το μήνυμα της Παρτίζαν.

Ο 31χρονος άλλοτε άσος της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού είχε φέτος 15 πόντους, 2,6 ριμπάουντ, 2,6 ασίστ, 1,1 κλεψίματα και 14,2 στην αξιολόγηση κατά μέσο όρο.

JEDAN JE KEVIN KAPITEN.



Nakon tri nezaboravne sezone, Kevin Panter ovog leta odlazi iz #KKPartizan



Doskorašnji kapiten crno-belih i Klub, postigli dogovor na osnovu kojeg će im se putevi razići.



Jedan od najvoljenijih igrača Partizana u poslednje tri godine ostaće zauvek deo… pic.twitter.com/CHVG5q7CqN — KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) June 18, 2024

