Επίσημα παρελθόν από Παρτίζαν ο Πάντερ - Ανακοινώνεται από Μπαρτσελόνα

Παρελθόν από την Παρτίζαν ο Κέβιν Πάντερ, που πάει προς Μπαρτσελόνα

Κέβιν Πάντερ

Την λύση της συνεργασίας της με τον Κέβιν Πάντερ ανακοίνωσε η Παρτίζαν. Ο Αμερικανός σούτινγκ γκαρντ αναμένεται να ανακοινωθεί από την Μπαρτσελόνα.
«Μετά από τρεις αξέχαστες σεζόν, ο Κέβιν Πάντερ αποχωρεί.

Ο αρχηγός ήρθε σε συμφωνία για τη λύση της συνεργασίας με την ομάδα. Ένας από τους πιο αγαπητούς παίκτες τα τελευταία τρία χρόνια, θα είναι πάντα μέλος της ασπρόμαυρης οικογένειας. Κέβιν, όπου κι αν είσαι, το σπίτι σου θα είναι πάντα το Βελιγράδι», αναφέρει το μήνυμα της Παρτίζαν.

Ο 31χρονος άλλοτε άσος της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού είχε φέτος 15 πόντους, 2,6 ριμπάουντ, 2,6 ασίστ, 1,1 κλεψίματα και 14,2 στην αξιολόγηση κατά μέσο όρο.

