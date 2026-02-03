Λογαριασμός
Τρέλα από τον κόσμο της ΑΕΚ: Θέλουν κι άλλα εισιτήρια για το ματς με τον Πανσερραϊκό

Δυναμικό παρών θα δώσεις στις Σέρρες για το ματς με τον Πανσερραϊκό οι φίλοι της ΑΕΚ, που θέλουν κι άλλα εισιτήρια για το κυριακάτικο ματς (08/02, 16:00)

ΑΕΚ

Ξεσηκωμός από τον κόσμο της ΑΕΚ για τη μονομαχία με τον Πανσερραϊκό στις Σέρρες την ερχόμενη Κυριακή (08/02, 16:00)!

Αρχικά, οι γηπεδούχοι έδωσαν δύο θύρες στους φίλους των «κιτρινόμαυρων», που εξάντλησαν αμέσως τα εισιτήρια και θέλουν ακόμα περισσότερα.

Συγκεκριμένα, η Ένωση θα ζητήσει ακόμα μία θύρα για τον κόσμο της, ο οποίος δίνει δυναμικό παρών στις Σέρρες τα τελευταία δύο χρόνια, που η τοπική ομάδα αγωνίζεται στη Stoiximan Super League.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: ΑΕΚ Σούπερλιγκα
