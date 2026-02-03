Ξεσηκωμός από τον κόσμο της ΑΕΚ για τη μονομαχία με τον Πανσερραϊκό στις Σέρρες την ερχόμενη Κυριακή (08/02, 16:00)!



Αρχικά, οι γηπεδούχοι έδωσαν δύο θύρες στους φίλους των «κιτρινόμαυρων», που εξάντλησαν αμέσως τα εισιτήρια και θέλουν ακόμα περισσότερα.

Συγκεκριμένα, η Ένωση θα ζητήσει ακόμα μία θύρα για τον κόσμο της, ο οποίος δίνει δυναμικό παρών στις Σέρρες τα τελευταία δύο χρόνια, που η τοπική ομάδα αγωνίζεται στη Stoiximan Super League.

