Επίσημα στον Ολυμπιακό ο Κλέιτον

Παίκτης του Ολυμπιακού είναι κι επίσημα ο Κλέιτον. Ο 27χρονος επιθετικός αποκτήθηκε από τη Ρίο Άβε και υπέγραψε για τριάμισιχρόνια.

Ο Βραζιλιάνος, που προορίζεται για να καλύψει το κενό του Ρόμαν Γιάρεμτσουκ ως τρίτος επιθετικός πίσω από Ελ Κααμπί και Ταρέμι, είχε φέτος 10 γκολ και 4 ασίστ σε 19 εμφανίσεις. Στη νέα του ομάδα θα βρει τον μέχρι τώρα συμπαίκτη του, Αντρέ Λουίς.

Η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Βραζιλιάνου επιθετικού, Κλέιτον Φερνάντες Σίλβα.

Γεννημένος στις 11 Ιανουαρίου 1999 στο Belo Horizonte, αγωνιζόταν μέχρι πρότινος στην Πορτογαλία για λογαριασμό της Rio Ave, με την οποία εφέτος σημείωσε δέκα γκολ και μοίρασε τέσσερις ασίστ.

Συνολικά με τη φανέλα της Rio Ave έχει σκοράρει 28 φορές και έχει δώσει οκτώ ασίστ σε 56 αγώνες.

