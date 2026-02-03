Τέλος το ΟΑΚΑ για τελικό Κυπέλλου, φαβορί το Πανθεσσαλικό

Η καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των έργων στο ΟΑΚΑ οδηγεί σε αλλαγή έδρας διεξαγωγής τον τελικό Κυπέλλου, που έχει προγραμματιστεί για τις 25 Απριλίου.

Η διοίκηση του ΟΑΚΑ ενημέρωσε την ΕΠΟ ότι για να γίνει εκεί ο τελικός, θα πρέπει η χωρητικότητα να περιοριστεί σε περίπου 16.000 θεατές, ενώ δεν θα είναι διαθέσιμη η πλευρά με τις θέσεις επισήμων, τα δημοσιογραφικά θεωρεία και τις εγκαταστάσεις των τηλεοπτικών συνεργείων.

Η ομοσπονδία απάντησε αρνητικά, αφού οι συγκεκριμένοι όροι κρίθηκαν μη αποδεκτοί. Επιπλέον, δεν υπάρχει περιθώριο μετάθεσης των εργασιών, αφού πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τις 30 Ιουνίου για να εκταμιευθούν τα 65 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Με αυτά τα δεδομένα, η ΕΠΟ αποφάσισε να αποσύρει τον τελικό από το ΟΑΚΑ και εξετάζει εναλλακτικές λύσεις, με το Πανθεσσαλικό Στάδιο να είναι φαβορί για να φιλοξενήσει τον τελικό. Το γήπεδο του Βόλου έχει φιλοξενήσει ήδη πέντε τελικούς, το 2007, το 2017, το 2020, το 2023 και το 2024.

Υπενθυμίζεται πως αυτή την εβδομάδα διεξάγονται οι πρώτοι ημιτελικοί Κυπέλλου, ΟΦΗ-Λεβαδειακός (17:00) και Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ (20:30).

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.