Παναθηναϊκός: Πότε ντεμπουτάρουν Σισοκό και Ερνάντεθ, το πρόγραμμα φωτιά

Ακόμα δυο παίκτες εντάχθηκαν στο δυναμικό του Παναθηναϊκού χτες. Οι Μούσα Σισοκό και Χάβι Ερνάντεθ αποτελούν παίκτες του “τριφυλλιού” ως το καλοκαίρι. Αμφότεροι έκαναν την πρώτη τους προπόνηση, ενώ αναμένουν να φορέσουν για πρώτη φορά την πράσινη φανέλα.

Με δεδομένο πως ο Φλεβάρης θα είναι το ίδιο απαιτητικός με τον Ιανουάριο, το ντεμπούτο των δυο δεν αργεί. Μάλιστα, φαίνεται ότι ο Γάλλος χαφ είναι έτοιμος να παίξει στον αυριανό αγώνα με τον ΠΑΟΚ. Όλα βέβαια είναι στα χέρια του Ράφα Μπενίτεθ, όμως οι αγώνες που έρχονται δεν αφήνουν περιθώρια για αναμονή.

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.