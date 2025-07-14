Ουρμπόνας: «Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι ο Βαλαντσιούνας θα αποχωρήσει από τους Νάγκετς»

Μια δυσοίωνη εκτίμηση – πληροφορία μεταφέρει ο Ντονάτας Ουρμπόνας για τον Παναθηναϊκό και τον Γιόνας Βαλαντσιούνας.



Ο Λιθουανός δημοσιογράφος ο οποίος αποκάλυψε και την συμφωνία των πράσινων με τον συμπατριώτη του, σε σημερινό του δημοσίευμα στη Basketnews προσπαθεί να ξεκαθαρίσει πως έχει το πράγμα με τον Βαλαντσιούνας και τους πράσινους μετά την ανακοίνωση του trade από τους Νάγκετς και τονίζει ότι αυτή την χρονική στιγμή δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι ο παίκτης θα ενταχθεί στο ρόστερ του Παναθηναϊκού στην σεζόν αυτή.

Επισημαίνει ότι οι Νάγκετς είναι αποφασισμένοι να διατηρήσουν τον Βαλαντσιούνας στο ρόστερ τους και είναι απόλυτα ικανοποιημένοι που κατάφεραν να ολοκληρώσουν το trade αυτό.



«Οι Νάγκετς είναι ξεκάθαροι… Ο Βαλαντσιούνας έχει συμβόλαιο για την σεζόν που ξεκινά και δεν έχουν καμία πρόθεση να του ανοίξουν την πόρτα για να αποχωρήσει νωρίτερα, ακόμη κι αν υπάρχει τόσο έντονο ενδιαφέρον από τον Παναθηναϊκό», αναφέρει μεταξύ άλλων.

