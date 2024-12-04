ΑΕΚ: Συνάντηση Ηλιόπουλου-Ελίασον πριν τη ρεβάνς με Άρη

O Nίκλας Ελίασον επανεμφανίστηκε μετά από έναν μήνα με την ΑΕΚ στον επαναληπτικό ημιτελικό Κυπέλλου με τον Άρη (1-1).

Ο Σουηδός εξτρέμ, που είχε να αγωνιστεί από τις 3 Νοεμβρίου, πέρασε στο ματς ως αλλαγή στο 58' και είχε συμμετοχή στο γκολ με το οποίο η «Ένωση» έφτασε σε σκορ πρόκρισης.

Πριν το παιχνίδι, ο Μάριος Ηλιόπουλος, είχε συζήτηση με τον ποδοσφαιριστή στη Θεσσαλονίκη.

Ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ ήθελε να μιλήσει στον Ελίασον και να του εκφράσει την πλήρη στήριξη που έχει από την «Ένωση» στο σοβαρό προσωπικό πρόβλημα που τον απασχολεί τις τελευταίες εβδομάδες.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.