Γράφεται ιστορία στη Formula 1: Για πρώτη φορά αδέλφια θα αγωνιστούν μαζί στην ίδια ομάδα

Για πρώτη φορά στην ιστορία της Formula 1 δύο αδέλφια θα αγωνιστούν μαζί στην ίδια ομάδα, καθώς, οι Σαρλ και Αρτούρ Λεκλέρ θα καθίσουν πίσω από το τιμόνι της Ferrari στην 1η περίοδο ελεύθερων δοκιμών

Γράφεται ιστορία στη Formula 1

Έτοιμοι να γράψουν ιστορία στη Formula 1 είναι οι Σαρλ και Αρτούρ Λεκλέρ στο τελευταίο Grand Prix της φετινής σεζόν!

Η Ferrari πήρε την απόφαση να παραχωρήσει τη θέση του Κάρλος Σάινθ στον μικρότερο αδελφό του Σαρλ στην πρώτη περίοδο ελεύθερων δοκιμών του Άμπου Ντάμπι, με αποτέλεσμα, οι δύο Μονεγάσκοι να γίνουν τα πρώτα αδέλφια που θα αγωνιστούν μαζί στην ίδια ομάδα!

Θυμίζουμε πως μετά το τέλος του αγώνα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ο Σάινθ θα αποχωρήσει από την Scuderia ώστε να κάνει χώρο για τη μεγάλη έλευση του Λιούις Χάμιλτον!

Πηγή: sport-fm.gr

