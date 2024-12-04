Sharing Is Caring 2024: Η μεγαλύτερη online αθλητική δημοπρασία στην Ελλάδα με σπάνια αντικείμενα και σημαντικό σκοπό από το Navarino Challenge

Η κορυφαία γιορτή του αθλητικού τουρισμού Navarino Challenge, ολοκληρώθηκε με επιτυχία για 12η χρονιά, στις 18-20 Οκτωβρίου, καθώς άνθρωποι όλων των ηλικιών και δυνατοτήτων συμμετείχαν με το μήνυμα «Ο Αθλητισμός Ενώνει» σε 63 δράσεις στην Costa Navarino, στα ξενοδοχεία The Westin Resort Costa Navarino και W Costa Navarino και στον Δήμο Πύλου-Νέστορος. Η 12η χρονιά του Navarino Challenge θα ολοκληρωθεί, όπως έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια, με ένα δυνατό μήνυμα κοινωνικής προσφοράς.

Η φιλανθρωπική δράση του Sharing Is Caring δύναμη προσφοράς και αλληλεγγύης

Για ακόμα μία χρονιά, το Sharing Is Caring, η μεγαλύτερη δηλαδή σειρά online αθλητικών δημοπρασιών και όχι μόνο, με περισσότερα από 60 είδη αναμνηστικών αντικειμένων Ελλήνων και ξένων κορυφαίων αθλητών, παγκοσμίων αστέρων, hall of famers και ομάδων, καθώς και άλλων αντικειμένων θα δώσει το έναυσμα για την υποστήριξη πολλών και διαφορετικών τομέων της κοινωνίας μας που το έχουν πραγματικά ανάγκη.

Στήριξη 12 Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών στα 12 χρόνια Navarino Challenge

Η φετινή δράση του Sharing Is Caring θα υποστηρίξει τους παρακάτω 12 MKO οργανισμούς (με αλφαβητική σειρά):

• Choose Life που προσπαθεί να επαναφέρει το χρώμα στη ζωή όσων πάσχουν από ασθένειες που σχετίζονται με το αίμα και έχει ως αποστολή την αύξηση της βάσης δοτών μυελού των οστών, τη χρηματοδότηση έρευνας και τη στήριξη ασθενών και των οικογενειών τους.

• ΔΙΑΦΟΡΟΖΩ του αθλητικού συλλόγου ΑμεΑ από την Καλαμάτα, που διαθέτει και φροντίζει ενεργούς αθλητές που ανήκουν στο Παραολυμπιακό κίνημα και στην Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία ΑμεΑ.

• Dogs’ Voice που στηρίζει το έργο 132 φιλοζωικών οργανώσεων σε όλη την Ελλάδα, διαθέτει το μεγαλύτερο δίκτυο προώθησης αδέσποτων σκύλων σε υπεύθυνες υιοθεσίες, εξειδικεύεται στη διαχείριση κρίσεων, εφαρμόζει ολοκληρωμένο πρόγραμμα προστασίας αστικής πανίδας σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης και παρέχει νομική υποστήριξη σε καταγγελίες κακοποίησης ζώων.

• Free Movement Skateboarding που προωθεί την ευημερία, την ενδυνάμωση και κοινωνική συνοχή της νεολαίας με το skateboarding.

• HOPEgenesis που φροντίζει για την καταπολέμηση της υπογεννητικότητας, τη στήριξη της οικογένειας και την εύρεση λύσεων του δημογραφικού ζητήματος στην Ελλάδα, με αποστολή να παρέχει ολοκληρωμένη ιατρική περίθαλψη και φροντίδα σε γυναίκες από τη στιγμή που μένουν έγκυες έως τη μέρα του τοκετού τους.

• Humanity Greece που στηρίζει ευάλωτους πολίτες, οικογένειες και μικρά παιδιά που ζουν στα όρια της φτώχειας.

• Karkinaki που διεκδικεί παρέμβαση στην προσπάθεια ο καρκίνος παιδικής και εφηβικής ηλικίας να πάψει να είναι θέμα ταμπού, αλλά και να βρεθούν όσο το δυνατό περισσότεροι σύμμαχοι ώστε κάθε παιδί που νοσεί να έχει πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου νοσηλεία, αποτελεσματική θεραπεία και τελικά, δικαίωμα στη ζωή.

• Library4All που έχει ως σκοπό όλα τα σχολεία να έχουν μία προσβάσιμη, ενημερωμένη βιβλιοθήκη, συνδεδεμένη με τη ζωή του σχολείου, με ράφια γεμάτα βιβλία, με βιβλιοθηκονόμο και με ετήσια κονδύλια για αγορά βιβλίων. Μία βιβλιοθήκη για όλους και όλες, με όλους και με όλες.

• Γιατρούς Χωρίς Σύνορα που παρέχουν ιατρική βοήθεια σε ανθρώπους που πλήττονται από συγκρούσεις, επιδημίες, καταστροφές ή αποκλεισμό από την υγειονομική περίθαλψη.

• π³= Plastic Pollution Prevention που προωθεί την προστασία του περιβάλλοντος, την εξάλειψη των πλαστικών μιας χρήσης, την παροχή βιώσιμων αθλητικών εκδηλώσεων, την ευαισθητοποίηση σχετικά με την πλαστική ρύπανση μέσω του αθλητισμού και την υποστήριξη ευρύτερων θεμάτων βιωσιμότητας για τις μελλοντικές γενιές.

• Save Your Hood που αποτελεί ένα κίνημα, γεννημένο από την κοινή επιθυμία για πιο καθαρές, όμορφες και υγιείς γειτονιές, και έχει εξελιχθεί σε μια δύναμη αλλαγής που αντηχεί στους δρόμους της Ελλάδας και της Κύπρου.

• The Love Van που στηρίζει άπορες οικογένειες με είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα, ρουχισμό & βιβλία, οργανώνει δράσεις καθαρισμού σε δασικές εκτάσεις, υποστηρίζει οικονομικά συμπολίτες μας με καμπάνιες και σιτίζει σε εβδομαδιαία βάση 200 αστέγους της Αθήνας, ελπίζοντας σε ένα καλύτερο αύριο για όλους.

Αποκτήστε μοναδικά αντικείμενα που αποτελούν κομμάτι της ιστορίας

Στο Sharing is Caring μπορούμε να προσφέρουμε όλοι και να βοηθήσουμε τους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, καθώς περιλαμβάνονται αντικείμενα που ξεκινούν από πολύ χαμηλή προτεινόμενη τιμή.

Μπείτε εδώ και υποστηρίξτε την προσπάθεια: https://www.navarinochallenge.com/auctions/

Στις online δημοπρασίες του Sharing is Caring θα βρείτε αντικείμενα με τις υπογραφές παγκοσμίων αστέρων του αθλητισμού.

• Αποκτήστε υπογεγραμμένα αντικείμενα κορυφαίων ποδοσφαιριστών στον κόσμο όπως των:

Pele, Kaka, Patrick Vieira, David Villa, Patrick Kluivert, Darwin Nunez, Garnacho, Kenny Dalglish, Κώστα Κατσουράνη, Άγγελου Χαριστέα

• Αποκτήστε υπογεγραμμένα αντικείμενα μεγάλων αθλητών του NBA όπως των:

Kareem Abdul Jabbar, Julius Erving, Larry Bird, Kobe Bryant, Shaquille O'Neal, Hakeem Olajuwon, David Robinson, Alonzo Mourning, Vince Carter, Lebron James, Γιάννη Αντετοκούνμπο, Dwayne Wade, Allen Iverson, Clyde Drexler, Paul Pierce, Brandon Ingram, RJ Barrett, Jayson Tatum

• και του ευρωπαϊκού μπάσκετ όπως των:

Νίκου Γκάλη (Hall Of Fame 2017), Φάνη Χριστοδούλου, Νίκου Ζήση, Φραγκίσκου Αλβέρτη, Γιώργου Πρίντεζη, Εβίνας Μάλτση, Zarko Paspalj, Mike Batiste, Joe Arlauckas

Αποκτήστε αντικείμενα με τις υπογραφές κορυφαίων αθλητών από όλα τα αθλήματα όπως:

• Πυγμαχία: Muhammad Ali

• Τένις: Pete Sampras, της αθλήτριας του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, Μαρίας Σάκκαρη

• NFL: Tom Brady, Rob Gronkowski, Joe Montana, Justin Herbert, Peyton Manning

• Στίβος: της αθλήτριας του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, Αντιγόνης Ντρισμπιώτη, του πρεσβευτή του ελληνικού τουρισμού, υπερμαραθωνοδρόμου, Κωνσταντίνου Καρνάζη και του αθλητή της The North Face Γιώργου Δημουλά

• Ιστιοπλοΐα: Παναγιώτη Μάντη – Παύλου Καγιαλή

• Γκολφ: Rory McIlroy, Tiger Woods, Player Gary

Καθώς και το κράνος που φοράει στην ταινία Iron Man ο ηθοποιός Robert Downey Jr.

Sports Memorabilia Partner της ενέργειας είναι το Trace ‘n Chase, η κορυφαία ευρωπαϊκή εταιρεία συλλεκτικών καρτών και memorabilia που αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για κάθε συλλέκτη σε ολόκληρο τον πλανήτη. Το Trace 'n Chase προσφέρει μια τεράστια γκάμα αθλητικών αντικειμένων και αναμνηστικών, που συνοδεύονται πάντα με την πιστοποίηση των υπογραφών τους από τους μεγαλύτερους οίκους αξιολόγησης!

Ανακαλύψτε εκπληκτικά προϊόντα – μοναδικές ευκαιρίες:

Ένα εκπληκτικό YAMAHA NEO’s Dual Battery Scooter με δύο μπαταρίες που προσφέρει μεγαλύτερη αυτονομία στην πολύωρη αστική μετακίνηση και το νέο πρωτοποριακό κράνος μοτοσυκλέτας Skwal i3 της Shark για την καλύτερη ασφάλειά σας, προσφορά του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ και της YAMAHA, premium οικιακές συσκευές όπως φούρνος, καφετιέρα και στεγνωτήριο από τη Miele που γιορτάζει 125 χρόνια ποιότητας, μια μοναδική βαλίτσα The North Face Base Camp Rolling Thunder Black, μοναδικά κρασιά και ένα VIP Tour Wine Experience στο μαγευτικό Κτήμα Άλφα στο Αμύνταιο με διαμονή και Wine Dinner για 2 άτομα στον παραδοσιακό ξενώνα Κοντοσώρος (στο ξυνό νερό) αφού προηγηθεί η επίσκεψη -περιήγηση στους χώρους του οινοποιείου και γευστική δοκιμή με θέα τους αμπελώνες, καθώς και προϊόντα από τη Bacardi και τη Βλάχα, ενώ η λίστα των αντικειμένων θα εμπλουτίζεται μέχρι το τέλος των δημοπρασιών.

Διαδικασία Σιωπηρών Δημοπρασιών

Μπαίνοντας στην ειδικά διαμορφωμένη ιστοσελίδα των Silent Auctions, οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα, στο πρώτο στάδιο, να δώσουν το δικό τους προτεινόμενο ποσό για το αντικείμενο το οποίο επιθυμούν να αποκτήσουν μέσω e-mail χωρίς να απαιτείται πληρωμή. Ο κάθε χρήστης που λαμβάνει μέρος στη διαδικασία παραμένει ανώνυμος το ίδιο και το ποσό το οποίο προτείνει. Την Τρίτη 10 Δεκεμβρίου με τη λήξη των δημοπρασιών, θα ανοίξουν και θα ελεγχθούν όλα τα e-mails των συμμετεχόντων. Οι ενδιαφερόμενοι που θα έχουν κάνει την υψηλότερη προσφορά θα είναι και οι νικητές των αντίστοιχων αντικειμένων.

Η ανακοίνωση των νικητών θα γίνει στα social media της διοργάνωσης καθώς και με προσωπική ενημέρωση προς τους νικητές για τον τρόπο πληρωμής. Οι πληρωμές θα γίνονται απευθείας προς τα ιδρύματα, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων και δεν θα υπάρχει ενδιάμεση συναλλαγή. Ο νικητής θα έχει στη διάθεσή του χρονικό περιθώριο για την κατάθεση των χρημάτων. Με την επιβεβαίωση της κατάθεσης από το αντίστοιχο ίδρυμα, η διοργάνωση θα ενημερώνει τον νικητή για τον τρόπο παραλαβής του αντικειμένου. Σε περίπτωση που ο πρώτος/η νικητής/νικήτρια δεν καταβάλει στο ορισμένο χρονικό διάστημα το ποσό, τότε τη θέση θα λαμβάνει ο συμμετέχων με την αμέσως επόμενη υψηλότερη προσφορά. Το συνολικό ποσό που θα συλλεχθεί από τις δημοπρασίες θα δοθεί ισόποσα στους 12 μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και στις αντίστοιχες φιλανθρωπικές πρωτοβουλίες.

Παράλληλες δράσεις

Το Sharing is Caring για όλο τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο θα στηρίζει με διάφορες ενέργειες τις δημοπρασίες, όπως:

• με μαγειρική στους χώρους του Humanity Greece,

• παραδόθηκαν προϊόντα από τις εταιρείες Βίκος, Knorr και Βλάχα σε 8 πυροσβεστικά κλιμάκια και εθελοντικές ομάδες δασοπυρόσβεσης σε Αττική και Αχαΐα που έκαναν ανεφοδιασμό με είδη πρώτης ανάγκης από το Εθελοντικό Συντονιστικό Κέντρο και την ακούραστη ομάδα του Humanity Greece με τη βοήθεια πάντα στη μετακίνηση του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

• θα παραδοθούν προϊόντα από την εταιρεία Βλάχα στο Humanity Greece και στο The Love Van

• στον Δήμο Πύλου-Νέστορος προσφέρθηκαν από τον Όμιλο ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ πολυμηχανήματα και υπολογιστές και όλος ο καινούργιος αθλητικός εξοπλισμός, που χρησιμοποιήθηκε τις ημέρες της διοργάνωσης,

• ενώ τέλος, μέσω της οργάνωσης Library4all και της πρωτοβουλίας του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, ο Δήμος Πύλου-Νέστορος θα ενισχυθεί με το νέο έτος με νέες εκδόσεις βιβλίων.

Miele & Humanity Greece ενώνουν τις δυνάμεις τους για καλό σκοπό

Στο πλαίσιο του φετινού Sharing Is Caring, η Miele, ηγέτιδα εταιρεία στον τομέα των premium οικιακών συσκευών και το Humanity Greece, η δυναμική ανθρωπιστική εθελοντική οργάνωση που προσφέρει καθημερινά στην κοινωνία, ενώνουν τις δυνάμεις τους οργανώνοντας δύο εκδηλώσεις που στόχο έχουν να καλύψουν τις ανάγκες και να προσφέρουν φρέσκο φαγητό στους άστεγους της Αττικής.

Στο πλαίσιο της παγκόσμιας ημέρας εθελοντισμού, την Κυριακή 1 Δεκεμβρίου η εθελοντική ομάδα του Humanity Greece θα μαγειρέψει και θα ετοιμάσει φρέσκα γεύματα στο κατάστημα Miele Experience Center στο Μαρούσι, αξιοποιώντας τις premium οικιακές συσκευές της Miele.

Αντίστοιχα, την Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου η φιλανθρωπική δράση θα λάβει χώρα στις εγκαταστάσεις του Humanity Greece με μαγείρεμα από τον σεφ της Miele Αλέξανδρο Συνγκιρίδη και την ομάδα της Miele.

Οι Auction Partners που στηρίζουν και προσφέρουν πολύτιμα αντικείμενα για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών είναι οι: Miele, Όμιλος ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, Trace ‘n Chase, SIXT, Κτήμα Άλφα, The North Face, Bacardi, Βλάχα.

Τη φιλανθρωπική δράση του Sharing Is Caring υποστηρίζει με παραγωγή περιεχομένου και διαχείριση στα social media η ομάδα της Mind The Ad.

Ως Media Partners υποστηρίζουν τη δράση οι ΣΚΑΪ, ΣΠΟΡ FM, Gazzetta.

Τη διοργάνωση των Silent Auctions για λογαριασμό του Navarino Challenge έχει αναλάβει η ActiveMedia Group.

